南橫彎道口違停駕駛竟嗆「白線」 網酸：牆壁有線也停？
近日網路流傳一段影片，大重機騎士騎車行經南橫公路向陽管制口附近，看見一輛轎車大喇喇停放在U型轉彎口內側，男駕駛攜女伴剛停好車，正要往山上走，騎士緊急出聲制止「不要停轉角！」，卻遭駕駛回嗆「這白線耶！」，引來大批網友留言撻伐。
事發在近日，南橫公路台東海端鄉向陽管制口附近，一輛銀白轎車大喇喇停放在U型彎道轉彎口內側，該處具坡度，屬視線死角，經過駕駛如一時不察，極可能釀出意外事故。
大重機騎士行經該處，洽遇銀白轎車駕駛，脖掛黑色包包的中年阿伯，剛「停好車」，攜女伴往上山方向步行，騎士見狀，急忙出聲制止「不要停轉角！這轉角吶！」，沒想到，阿伯非但沒有盡速將車駛離，反而回嗆騎士「這白線耶！」，氣得騎士再大聲喝止「轉角不能停啦！」，後憤而將該段行車記錄器畫面Po上網。
網友看見畫面，紛紛留言撻伐，痛罵轎車駕駛「轉彎處停這樣是想害死人嗎」、「搞不清楚路緣線及車輛停放線的差別，嚴重缺乏常識」、「這種人希望可以取消他的駕照」，也酸他「牆壁上如果有白線搞不好也停了」。
其中，有網友指出路邊停車相關規定，依照道路交通安全規則，在「設有彎道、險坡、狹路標誌之路段、槽化線、交通島或道路修理地段不得停車」。網友還說，因為駕照沒有定期審驗、汰除的機制，才會讓這名駕駛說出「這是白線」的荒謬回應。
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