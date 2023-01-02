台17線超車出事！十秒內自撞全毀 3死車禍相驗結果出爐

台南市台17線南下靠近北門新圍抽水站附近，昨天下午2點44分發生轎車高速衝撞橋墩，造成3死慘劇。檢警今天下午相驗，研判19歲戴姓男子、15歲阮姓少女都因顱內出血致死，17歲郭男子因頭頸胸四肢撞挫傷併多處骨折，導致多發性損傷死亡。

警方調查，事發前轎車由南向北行經五王大橋內側車道，後移向外側車道加速超車，剛好車道縮減，疑因車速過快撞上護墩後騰空飛起，車頭落地撞向分隔島，再翻滾到對向車道車身嚴重凹陷全毁，前後不到10秒鐘。

據了解，20歲陳姓男子載送22歲蔡姓男子兩人是進香團教班成員；19歲戴姓男子與就讀高職17歲郭姓少年、15歲阮姓少女相約昨天上午搭車跟著到南鯤鯓代天府參與會香活動，回程出事。事發後右前座蔡姓男子受困車內救出時沒有意識、送醫後住加護病房治療。