嘉市轎車疑下雨「甩尾」 擦撞釀小貨車潰縮2受困

1輛白色轎車今天上午9點半許，行經嘉義市大雅路一段往東，疑天雨路滑，突然偏往對向車道，車子甩尾擦撞到對向的小貨車，釀小貨車頭潰縮，林姓父子檔卡在車內，且林父左腳還被夾住，消防人員撐開車體才順利脫困；警方初步清查無人酒駕，案發經過待釐清。

警方查出，25歲林姓男子案發時沿大雅路一段往東，卻不明原因失控，向左偏到對向車道，呈現甩尾狀態，和正巧經過的44歲林姓男子駕車載70歲林姓父親的小貨車，當場擦撞，轎車的車尾毀損、滑向右邊路旁，但小貨車車頭嚴重潰縮。

嘉市消防局獲報車禍有人受困，派遣第二消防大隊蘭潭分隊救護車、東區分隊救災器材車前往，發現小貨車內2人受困，其中林姓駕駛意識清醒，因車門變形扭曲無法開啟，用破壞器材破壞門閂，讓他脫困，並評估左小腿撕裂傷，立即給予清洗傷口、包紮止血。

小貨車右前座的林父意識清醒，不料左腳遭車頭扭曲夾住，消防員使用破壞器材，撐開車頭扭曲部位，脫困後清洗傷口、包紮止血，傷勢包括左小腿及右手肘；林姓父子皆用頸圈保護頸椎，送往聖馬爾定醫院治療。

轎車駕駛林姓男子則說沒有大礙，拒絕送醫，警方也確認雙方酒測都是零，懷疑可能當時正下雨，天雨路滑影響行車，確切肇事原因、責任都待深入釐清。