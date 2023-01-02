南投、埔里監理站公布44酒駕累犯 6人無大頭照
台中區監理所南投監理站及埔里監理分站公布酒駕累犯資料，兩站合計公布44名酒駕累犯，其中女性有3人；監理站指出，44人中有6人沒有駕照，因此資料上沒有大頭照可公布。
根據交通部公路總局台中區監理所網站資料，台中區監理所南投監理站以及埔里監理分站，公布去年5月底至12月29日酒駕累犯資料，2站合計有44人，其中南投監理站有24人，埔里分站有20人。
南投監理站24人中有1名男子沒有照片，埔里監理分站酒駕累犯中有5人沒有照片，其中2人為女性、3人為男性；監理站人員今天接受中央社記者電訪時指出，這些酒駕累犯中有人沒公布大頭照，沒有照片的人應該是沒有考過駕照，因此在監理系統中找不到他們的檔案，與特權沒關係。
南投縣政府也發布新聞稿指出，酒駕新法去年正式上路，修法加重處罰包括酒駕累犯紀錄由5年延長至10年，並加重罰鍰、吊銷駕照，公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實，相關代駕聯絡資訊在縣府官網、警察局交通隊官網都可查詢，各大飲酒場所也有提供代駕服務資訊。
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