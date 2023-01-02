快訊

被記二大過免職 警官莊武能批「上層誇張」：停職我還可以忍

獨／陳維齡曾不滿妯娌洪百榕 只因這件事惹怒她

南投、埔里監理站公布44酒駕累犯 6人無大頭照

中央社／ 南投2日電

台中區監理所南投監理站及埔里監理分站公布酒駕累犯資料，兩站合計公布44名酒駕累犯，其中女性有3人；監理站指出，44人中有6人沒有駕照，因此資料上沒有大頭照可公布。

根據交通部公路總局台中區監理所網站資料，台中區監理所南投監理站以及埔里監理分站，公布去年5月底至12月29日酒駕累犯資料，2站合計有44人，其中南投監理站有24人，埔里分站有20人。

南投監理站24人中有1名男子沒有照片，埔里監理分站酒駕累犯中有5人沒有照片，其中2人為女性、3人為男性；監理站人員今天接受中央社記者電訪時指出，這些酒駕累犯中有人沒公布大頭照，沒有照片的人應該是沒有考過駕照，因此在監理系統中找不到他們的檔案，與特權沒關係。

南投縣政府也發布新聞稿指出，酒駕新法去年正式上路，修法加重處罰包括酒駕累犯紀錄由5年延長至10年，並加重罰鍰、吊銷駕照，公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實，相關代駕聯絡資訊在縣府官網、警察局交通隊官網都可查詢，各大飲酒場所也有提供代駕服務資訊。

酒駕 監理站 南投

延伸閱讀

男酒駕肇逃找人頂替 被眼尖警識破吃上官司

高雄男貼心幫酒後好友找代駕 自己卻僥倖酒駕被警抓

台中男酒駕害老友無辜送命 保證不再犯上訴求減刑

四度酒駕辯身體差不想坐牢 法官：監獄離醫院很近

相關新聞

軍人參加廟會載友回家 友人與兩高職生拋車外身亡

20歲陳姓現役軍人昨天載4名友人行經台南北門五王大橋，疑因超速超車失控衝撞護欄騰空落地撞分隔島翻覆對向車道，他受困駕駛座...

稱1個便當吃不飽…重複領愛心便當起爭議 北警帶回2人管束

台北市一名蔡姓男子在艋舺公園內領愛心便當，重複排隊後，讓發放便當的蔣姓男子不滿，雙方發生口角推擠。雖然在場員警馬上制止，...

男學生摔落高雄科大30米深吊橋 失聯3日尋獲已明顯死亡

高雄科技大學燕巢校區驚傳男大生摔落校內吊橋，今天下午被救難人員發現，已明顯無生命跡象。據了解，該生上月30日被家屬通報失...

通緝犯上午就喝茫騎車未戴安全帽 警交通疏導逮人歸案

王姓男子公共危險罪案被通緝，今天上午騎車行經鹿野鄉中新路，因未戴安全帽被警方攔檢，發現王身上酒氣醺人，酒測值達0.81毫...

新店央北重畫區工人高樓墜落 承造及監造等人可開罰3萬元

新北市新店區央北重畫區傳出墜樓意外，一名王姓女工人從10樓墜落，並不甚慎導致墜落於遮斷版上，當下雖意識昏迷但有呼吸心跳，...

車停路邊莫名被撞飛 肇事駕駛火速落跑

今天有民眾在高雄地方網路社群Po文，表示自己跨年夜將車輛停放路邊，卻遭一輛黑色轎車不明原因追撞，導致他的車摔落邊坡，駕駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。