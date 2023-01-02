高雄短裙酒店妹元旦夜迎警臨檢 美腿如林排排站

元旦連假，高雄警方維護治安不打烊，各分局針對轄區酒店、KTV等易滋事場所臨檢，並實施路檢攔查，只見身穿短裙爆乳的酒店小姐，不怕冷，足登高跟鞋排排站等候警方身分查核，和身穿厚重衣物的執勤警方成強烈對比。

三民一警分局警方從元旦晚上10時至今天凌晨2時，針對轄內執行加強重要節日工作首日擴大臨檢勤務，在轄內易滋事、鬥毆特定營業場所，掃蕩臨檢及路檢攔查。

員警進入酒店等特種營業場所，只見酒店小姐擦脂抹粉，身穿短裙或薄紗爆乳洋裝，精心打扮，正等著客人來，沒想到迎來了警方臨檢。每個人只能排排站，拿出證件供警方查核。