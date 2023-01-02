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高雄短裙酒店妹元旦夜迎警臨檢 美腿如林排排站

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

元旦連假，高雄警方維護治安不打烊，各分局針對轄區酒店、KTV等易滋事場所臨檢，並實施路檢攔查，只見身穿短裙爆乳的酒店小姐，不怕冷，足登高跟鞋排排站等候警方身分查核，和身穿厚重衣物的執勤警方成強烈對比。

三民一警分局警方從元旦晚上10時至今天凌晨2時，針對轄內執行加強重要節日工作首日擴大臨檢勤務，在轄內易滋事、鬥毆特定營業場所，掃蕩臨檢及路檢攔查。

員警進入酒店等特種營業場所，只見酒店小姐擦脂抹粉，身穿短裙或薄紗爆乳洋裝，精心打扮，正等著客人來，沒想到迎來了警方臨檢。每個人只能排排站，拿出證件供警方查核。

左營警分局警方也在同一時段，配合市警局同步執行擴大臨檢勤務，警方前往轄內大型 KTV、電子遊藝場、餐酒館及遊戲主題餐廳等場所實施臨檢，並於營業場所周邊道路實施閉鎖式路檢勤務執行攔檢，並輔以威力巡邏，防制街頭暴力、酒後駕車或飆車情事。一夜下來，兩分局未查獲涉及違法案件。

高雄酒店小姐元旦夜擦脂抹粉，身穿短裙或薄紗爆乳洋裝，精心打扮，等候客人上門，先迎來警方臨檢。記者石秀華／翻攝
高雄酒店小姐元旦夜擦脂抹粉，身穿短裙或薄紗爆乳洋裝，精心打扮，等候客人上門，先迎來警方臨檢。記者石秀華／翻攝
高雄警方執行身分查核，只見酒店小姐排排站，身穿短裙爆乳裝不怕冷。記者石秀華／翻攝
高雄警方執行身分查核，只見酒店小姐排排站，身穿短裙爆乳裝不怕冷。記者石秀華／翻攝
高雄爆乳短裙酒店妹元旦夜迎警方臨檢，美腿如林在大廳排排站。記者石秀華／翻攝
高雄爆乳短裙酒店妹元旦夜迎警方臨檢，美腿如林在大廳排排站。記者石秀華／翻攝
高雄警方元旦夜針對轄區酒店等場所臨檢，身穿短裙或薄紗爆乳洋裝的酒店妹排排站，等候警方查核。記者石秀華／翻攝
高雄警方元旦夜針對轄區酒店等場所臨檢，身穿短裙或薄紗爆乳洋裝的酒店妹排排站，等候警方查核。記者石秀華／翻攝
高雄警方維護治安不打烊，元旦夜針對轄區酒店等場所臨檢，身穿短裙或薄紗爆乳洋裝的酒店妹拿證件供警方查核。記者石秀華／翻攝
高雄警方維護治安不打烊，元旦夜針對轄區酒店等場所臨檢，身穿短裙或薄紗爆乳洋裝的酒店妹拿證件供警方查核。記者石秀華／翻攝

臨檢 酒店 元旦連假

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