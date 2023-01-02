聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄短裙酒店妹元旦夜迎警臨檢 美腿如林排排站
元旦連假，高雄警方維護治安不打烊，各分局針對轄區酒店、KTV等易滋事場所臨檢，並實施路檢攔查，只見身穿短裙爆乳的酒店小姐，不怕冷，足登高跟鞋排排站等候警方身分查核，和身穿厚重衣物的執勤警方成強烈對比。
三民一警分局警方從元旦晚上10時至今天凌晨2時，針對轄內執行加強重要節日工作首日擴大臨檢勤務，在轄內易滋事、鬥毆特定營業場所，掃蕩臨檢及路檢攔查。
員警進入酒店等特種營業場所，只見酒店小姐擦脂抹粉，身穿短裙或薄紗爆乳洋裝，精心打扮，正等著客人來，沒想到迎來了警方臨檢。每個人只能排排站，拿出證件供警方查核。
左營警分局警方也在同一時段，配合市警局同步執行擴大臨檢勤務，警方前往轄內大型 KTV、電子遊藝場、餐酒館及遊戲主題餐廳等場所實施臨檢，並於營業場所周邊道路實施閉鎖式路檢勤務執行攔檢，並輔以威力巡邏，防制街頭暴力、酒後駕車或飆車情事。一夜下來，兩分局未查獲涉及違法案件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言