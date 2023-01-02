影／蘆洲婦人險賠80萬 還跟警嘴硬「誰會對阿桑不軌？」

「我是一個阿桑，誰會對我心懷不軌？」新北市蘆洲區1名64歲婦人輕信陌生人話術，日前準備提領80萬現金交給對方操作靈骨塔交易。警方接獲銀行通報，趕抵時婦人已經離去，隨後動員10餘名警力分頭搜尋，花了1個小時找到她，婦人一開始還不願相信可能受騙。

據了解，婦人在LINE看到投資訊息廣告，雙方互加好友後，除了噓寒問暖，也有意無意打探婦人擁有多少存款和資產。上個月22日，對方告知有人想買婦人持有的靈骨塔位，如果透過他包裝行銷，可加倍獲利，但必須先付款80萬元代操作。

於是婦人當天上午11時許，到蘆洲區三民路某銀行臨櫃提領現金，行員發現異狀通報經理，婦人隨即聲稱要趕著去上班，匆忙離開。警方獲報趕抵銀行，連忙調閱監視器查看婦人離去路徑，通報線上警網尋找，最後在三民路底堤防邊公園找到婦人。

剛開始她還質疑「誰會對『阿桑』不軌？」員警連忙解釋「是怕妳被騙錢！」後來經過詳細說明，婦人才相信遇上詐騙集團，打消把存款交給對方的念頭。蘆洲警分局提醒，靈骨塔買賣，通常需要完成現勘說明、簽訂合約等流程之後，才會收款。