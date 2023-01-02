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高雄警元旦連假擴大臨檢 巧尋失蹤老婦助團圓

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

元旦、春節連假，為保民眾安全出遊，預防不良分子藉機滋事，高雄楠梓警分局在轄區易壅塞路口加強交通疏導，易肇事路段加派警力防酒駕、危險駕駛，特種場所也進行掃蕩臨檢。昨專案勤務首日，查無不法情事，卻意外尋獲一名被通報失蹤的老婦，新年頭一天平安助與家人團圓。

楠梓警分局為防跨年人潮出籠，恐提升事故機率，執行「擴大臨檢」，結合偵查隊、警備隊、交通分隊及各派出所，動員30名警力，在高楠公路（台一線）等道路要衝執行路檢，取締酒駕、防制危險駕車；針對可能的酒後滋事、毒品流竄，也至多處複合式娛樂場所掃蕩臨檢，昨專案首日，無不法情事。

跨年連假，各地人車湧進高雄，分局在易肇事路段加派警力，集中取締「汽機車路口不停讓行人」、「酒後駕車」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「逆向行駛」、「超速」等，昨晚在台一線高楠公設置封閉式路檢，所幸皆無查獲違規情事，卻獲報一名74歲老婦元旦失蹤，速動員警力協尋。

李姓老婦患有失智症，昨日上午步行出門便不知去向，女兒急報案，警方調閱監視器，追查李婦可能的行經動線，昨傍晚5時許接到熱心民眾通報，疑似看見李婦牽腳踏車路過高雄海專，到場確認是她，10小時內平安送李婦回家過新年。

高雄楠梓警分局昨出動30名警力，防跨年人、車潮可能造成的不法與意外事故。記者林品君／翻攝
高雄楠梓警分局昨出動30名警力，防跨年人、車潮可能造成的不法與意外事故。記者林品君／翻攝
為防連假夜酒後滋事、毒品流竄，警至多處複合式娛樂場所掃蕩臨檢。記者林品君／翻攝
為防連假夜酒後滋事、毒品流竄，警至多處複合式娛樂場所掃蕩臨檢。記者林品君／翻攝
為防連假夜酒後滋事、毒品流竄，警至多處複合式娛樂場所掃蕩臨檢。記者林品君／翻攝
為防連假夜酒後滋事、毒品流竄，警至多處複合式娛樂場所掃蕩臨檢。記者林品君／翻攝
高雄楠梓警分局昨在高楠公路（台一線）執行封閉式路檢，加強取締酒駕、危險駕車。記者林品君／翻攝
高雄楠梓警分局昨在高楠公路（台一線）執行封閉式路檢，加強取締酒駕、危險駕車。記者林品君／翻攝

臨檢 連假 失蹤

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