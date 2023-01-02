高雄警元旦連假擴大臨檢 巧尋失蹤老婦助團圓

元旦、春節連假，為保民眾安全出遊，預防不良分子藉機滋事，高雄楠梓警分局在轄區易壅塞路口加強交通疏導，易肇事路段加派警力防酒駕、危險駕駛，特種場所也進行掃蕩臨檢。昨專案勤務首日，查無不法情事，卻意外尋獲一名被通報失蹤的老婦，新年頭一天平安助與家人團圓。

楠梓警分局為防跨年人潮出籠，恐提升事故機率，執行「擴大臨檢」，結合偵查隊、警備隊、交通分隊及各派出所，動員30名警力，在高楠公路（台一線）等道路要衝執行路檢，取締酒駕、防制危險駕車；針對可能的酒後滋事、毒品流竄，也至多處複合式娛樂場所掃蕩臨檢，昨專案首日，無不法情事。

跨年連假，各地人車湧進高雄，分局在易肇事路段加派警力，集中取締「汽機車路口不停讓行人」、「酒後駕車」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「逆向行駛」、「超速」等，昨晚在台一線高楠公設置封閉式路檢，所幸皆無查獲違規情事，卻獲報一名74歲老婦元旦失蹤，速動員警力協尋。