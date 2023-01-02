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軍人參加廟會載友回家 友人與兩高職生拋車外身亡

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

20歲陳姓現役軍人昨天載4名友人行經台南北門五王大橋，疑因超速超車失控衝撞護欄騰空落地撞分隔島翻覆對向車道，他受困駕駛座輕傷但後座3人拋出身亡、2人是未成年高職學生。警方初步研判車速過快肇事，陳姓男子稱路況不熟肇事，送醫後抽血檢驗，是否酒駕？警不透露。

警方調查，事發前車由南向北行經五王大橋內側車道，後移向外側車道加速超車，剛好路面縮減，疑因車速過快撞上護墩後騰空飛起，車頭落地撞向分隔島再翻滾到對向車道車身嚴重凹陷全毁，前後不到10秒鐘。

陳姓男子載送22歲蔡姓男子兩人是進香團教班成員；19歲戴姓男子與就讀高職17歲郭姓少年、15歲阮姓少女相約昨天上午搭車跟著到南鯤鯓代天府參與會香活動，回程出事。事發後右前座蔡姓男子受困車內救出時沒有意識、送醫後住加護病房治療。

陳姓男子供稱廟會結束後要先載友人回嘉義布袋，在五王大橋超車後突然車道縮減前方竟有護墩，根本來不及剎車。

軍人參加廟會載友回家自撞，友人與兩高職生拋車外身亡。記者周宗禎／翻攝
軍人參加廟會載友回家自撞，友人與兩高職生拋車外身亡。記者周宗禎／翻攝
軍人參加廟會載友回家自撞，友人與兩高職生拋車外身亡。記者周宗禎／翻攝
軍人參加廟會載友回家自撞，友人與兩高職生拋車外身亡。記者周宗禎／翻攝

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