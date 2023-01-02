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影／小五男童站在單車車柱右腳遭單車夾傷 消防脫困

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局昨天下午4點41分接獲報案，潮州鎮長興一巷男童遭單車夾傷，潮州分隊到場後發現，小五男童右腳夾在單車車柱與車柱與車輪鋼圈縫隙動彈不得，嚎啕大哭，隨即用破壞器材將輪胎鋼絲剪斷後，協助男童右腳脫困，並送至潮州安泰醫院就醫。

「啊！我的腳好痛」小五男童嚎啕大哭，男童右腳穿著拖鞋，夾在單車車柱與車輪鋼圈間縫隙動彈不得，消防人員到場後，趕緊協助脫困，花約不到5分鐘，利用破壞器材將單車輪胎鋼絲剪斷，製作小部分縫隙後，協助脫困，男童右腳瘀青。

「啊！我的腳好痛」小五男童嚎啕大哭，男童右腳穿著拖鞋，夾在單車車柱與車輪鋼圈間縫隙動彈不得，消防人員協助脫困。記者劉星君／翻攝
「啊！我的腳好痛」小五男童嚎啕大哭，男童右腳穿著拖鞋，夾在單車車柱與車輪鋼圈間縫隙動彈不得，消防人員協助脫困。記者劉星君／翻攝
「啊！我的腳好痛」小五男童嚎啕大哭，男童右腳穿著拖鞋，夾在單車車柱與車輪鋼圈間縫隙動彈不得，消防人員協助脫困。記者劉星君／翻攝
「啊！我的腳好痛」小五男童嚎啕大哭，男童右腳穿著拖鞋，夾在單車車柱與車輪鋼圈間縫隙動彈不得，消防人員協助脫困。記者劉星君／翻攝

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