廢棄冥紙邊料掉落西濱快速道路 苗栗警將開罰

苗栗縣警察局通霄分局今天表示，在西濱快速道路北上123公里處，有廢棄冥紙邊料掉落，成堆紙張占據車道，已將狀況排除，並調閱監視器調查肇事車輛，將依法開罰。

苗栗縣警察局通霄分局提供新聞資料指出，上午獲報，在西濱北上123公里處，出現成堆紙類廢料，占據外側車道，警方立即聯繫相關單位協助清除，所幸，散落物並未造成車輛事故。

通苑救難協提供新聞資料表示，約在上午9時許獲報並前往協助清除，抵達現場後，發現地面上為廢紙，初步研判應是冥紙類紙張所切邊的廢料，經清理後，約1小時後將狀況排除。

至於，廢棄紙張的掉落，是故意、或不慎，警方表示，將擴大調閱監視器影像，調查肇事車輛釐清，也將依道路交通管理處罰條例第30條相關規定，所載貨物滲漏、飛散者，處駕駛人新台幣3000元至1萬8000元以下罰鍰。

警方表示，駕駛載運貨物時，一定要注意貨物穩固、避免行車時掉落，危及其他用路人安全。