高雄跨年夜爆推擠衝突 年輕男子不爽互毆2人掛彩

高雄跨年夜活動吸引逾20萬人嗨跨年，但位於夢時代購物中心的時代大道，卻爆發推擠衝突，10餘名年輕男子發生肢體衝突，場面混亂，過程被民眾拍下PO上社群。轄區警方表示，現場是2男發生拉扯，送醫治療無大礙，雖雙方互不提告，仍將依違反社會秩序維護法裁罰。

網路社群「社會事新聞影音」群組，今天上午貼出一則高雄跨年，在夢時代購物中心時代大道和中華五路口，發生屁孩因推擠碰撞衝突事件，爆多人群毆，影片中，只見一群年輕男子擠成一團，有人出拳，現場人不斷喊「不要打了，把他拉開」。

轄區前鎮警分局警方表示，該起糾紛發生在元旦凌晨0時30分許，警方獲報，指有2名男子發生糾紛拉扯，警方到場後，雙方均已離去。

警方後來查出18歲張姓男子和16歲羅姓少年，在現場參與跨年活動時，因人潮擁擠發生推擠，2人當場打了起來，經在場友人勸阻拉開後，張由朋友載送就醫，羅姓少年則自行搭救護車送醫治療。