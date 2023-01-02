快訊

你想60歲就退休嗎？專家建議持續工作比早退更好更輕鬆

烏東巴赫姆特血戰 官兵身心俱疲「我就是送死的人肉耗材」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄跨年夜爆推擠衝突 年輕男子不爽互毆2人掛彩

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄跨年夜活動吸引逾20萬人嗨跨年，但位於夢時代購物中心的時代大道，卻爆發推擠衝突，10餘名年輕男子發生肢體衝突，場面混亂，過程被民眾拍下PO上社群。轄區警方表示，現場是2男發生拉扯，送醫治療無大礙，雖雙方互不提告，仍將依違反社會秩序維護法裁罰。

網路社群「社會事新聞影音」群組，今天上午貼出一則高雄跨年，在夢時代購物中心時代大道和中華五路口，發生屁孩因推擠碰撞衝突事件，爆多人群毆，影片中，只見一群年輕男子擠成一團，有人出拳，現場人不斷喊「不要打了，把他拉開」。

轄區前鎮警分局警方表示，該起糾紛發生在元旦凌晨0時30分許，警方獲報，指有2名男子發生糾紛拉扯，警方到場後，雙方均已離去。

警方後來查出18歲張姓男子和16歲羅姓少年，在現場參與跨年活動時，因人潮擁擠發生推擠，2人當場打了起來，經在場友人勸阻拉開後，張由朋友載送就醫，羅姓少年則自行搭救護車送醫治療。

警方表示，2男在醫院治療後無大礙，2人均表示暫不提出傷害告訴，但仍將依違反社會秩序維護法裁罰。

高雄跨年夜活動吸引逾20萬人嗨跨年，但位於夢時代購物中心的時代大道，卻爆發推擠衝突，場面混亂。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄跨年夜活動吸引逾20萬人嗨跨年，但位於夢時代購物中心的時代大道，卻爆發推擠衝突，場面混亂。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄夢時代購物中心的時代大道跨年夜，爆發年輕男子推擠衝突，場面混亂，2人掛彩。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄夢時代購物中心的時代大道跨年夜，爆發年輕男子推擠衝突，場面混亂，2人掛彩。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄夢時代購物中心在時代大道的跨年夜，爆發人潮推擠衝突，場面混亂，2男拉扯互毆掛彩。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄夢時代購物中心在時代大道的跨年夜，爆發人潮推擠衝突，場面混亂，2男拉扯互毆掛彩。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」

跨年

延伸閱讀

高雄槍擊3名犯嫌說詞兜不攏 「怕死阿成」今二度偵訊

高雄男貼心幫酒後好友找代駕 自己卻僥倖酒駕被警抓

高雄大樓火警照亮夜空 住戶倉皇逃生1對母女嗆傷送醫

高雄「跨年」再一場 高流幸福式吸引逾23萬人同歡

相關新聞

影／持安全帽狂毆恆春卡丁車工作人員 6名台北遊客送法辦

屏東墾丁元旦連假湧入大批遊客，多名從台北南下度假的年輕遊客，昨天下午到恆春鎮1家卡丁車賽車場玩卡丁車時，其中1人不滿工作...

天母社區樓中樓竄火母女受困 72歲婦無生命徵象送醫救回

台北市士林區至誠路2段一處住宅，今清晨4時許發生火警，冒出大量火舌、黑煙，72歲母親和42歲女兒受困樓中樓，北市消防局派...

稱1個便當吃不飽…重複領愛心便當起爭議 北警帶回2人管束

台北市一名蔡姓男子在艋舺公園內領愛心便當，重複排隊後，讓發放便當的蔣姓男子不滿，雙方發生口角推擠。雖然在場員警馬上制止，...

影／小五男童站在單車車柱右腳遭單車夾傷 消防脫困

屏東縣消防局昨天下午4點41分接獲報案，潮州鎮長興一巷男童遭單車夾傷，潮州分隊到場後發現，小五男童右腳夾在單車車柱與車柱...

高雄跨年夜爆推擠衝突 年輕男子不爽互毆2人掛彩

高雄跨年夜活動吸引逾20萬人嗨跨年，但位於夢時代購物中心的時代大道，卻爆發推擠衝突，10餘名年輕男子發生肢體衝突，場面混...

台南市安平舊魚市場失火 倉庫燃燒搶救中

台南市安平區舊魚市場今天近11點發生火災，消防人員據報趕到現場，發現鐵皮倉庫起火冒出濃煙，因附近水源不足，請求水庫車支援...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。