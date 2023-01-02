台南市安平舊魚市場失火 倉庫燃燒搶救中

台南市安平區舊魚市場今天近11點發生火災，消防人員據報趕到現場，發現鐵皮倉庫起火冒出濃煙，因附近水源不足，請求水庫車支援，全力搶救中。

台南市消防局救災救護中心於今天中午近11點接獲民眾報案，位於安平區運河路上舊魚市場發生火災。中心出動永華，安平，和緯及公園等消防分隊到場後，消防人員發現是市場旁2樓鐵皮倉庫起火，馬上架梯上2樓後拉水線滅火。