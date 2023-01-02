聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南市安平舊魚市場失火 倉庫燃燒搶救中
台南市安平區舊魚市場今天近11點發生火災，消防人員據報趕到現場，發現鐵皮倉庫起火冒出濃煙，因附近水源不足，請求水庫車支援，全力搶救中。
台南市消防局救災救護中心於今天中午近11點接獲民眾報案，位於安平區運河路上舊魚市場發生火災。中心出動永華，安平，和緯及公園等消防分隊到場後，消防人員發現是市場旁2樓鐵皮倉庫起火，馬上架梯上2樓後拉水線滅火。
火勢約在30分鐘控制，燃燒面積約10平方公尺，至於起火真正原因及损失待火災調查科人員和業者到場後，進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言