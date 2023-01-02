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台南市安平舊魚市場失火 倉庫燃燒搶救中

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區舊魚市場今天近11點發生火災，消防人員據報趕到現場，發現鐵皮倉庫起火冒出濃煙，因附近水源不足，請求水庫車支援，全力搶救中。

台南市消防局救災救護中心於今天中午近11點接獲民眾報案，位於安平區運河路上舊魚市場發生火災。中心出動永華，安平，和緯及公園等消防分隊到場後，消防人員發現是市場旁2樓鐵皮倉庫起火，馬上架梯上2樓後拉水線滅火。

火勢約在30分鐘控制，燃燒面積約10平方公尺，至於起火真正原因及损失待火災調查科人員和業者到場後，進一步調查釐清。

台南市安平區舊魚市場倉庫失火，消防人員上2樓搶救。記者黄宣翰/攝影
台南市安平區舊魚市場倉庫失火，消防人員上2樓搶救。記者黄宣翰/攝影

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