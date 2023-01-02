影／快速道路標誌桿被砂石車撞倒 40萬修復費要司機賠

邱姓男子今天凌晨駕駛砂石車行駛萬瑞快速道路，失控衝撞設在道路外側的標誌桿，車頭全毀，標誌桿鋼架傾倒。事故發生後，公路總局清理工班迅速到場排除散落物，避免影響元旦連假交通。基隆工務段估計標誌桿修復費用約40萬元，將向肇事者求償。

60多歲邱男今天凌晨2點多駕駛曳引砂石車，沿萬瑞快速道路瑞芳往大武崙方向行駛，在指標６.8Ｋ自強隧道前方，自撞路側標誌桿鋼架。車頭因猛烈撞擊凹陷，短暫起火燃燒。

消防人員趕抵現場，發現邱男身體有多處外傷，意識清楚，送往基隆長庚醫院急診後脫險。警員對邱實施酒測，數值為0，並非酒後駕車肇事。

據了解，邱男凌晨開車行經事故路段時，因天雨路滑導致車輛失控，偏移車道路撞擊標誌桿鋼架。事故路段為直線車道，凌晨雨勢也不大，也不除是疲勞駕駛肇禍。

公路總局第一區養護工程處基隆工務段表示，為了維持元旦連假期間疏運順暢，每天都有編排人力待命。今天凌晨萬瑞快速道路發生事故後，清理工班迅速扺達現場排除散落物，恢復正常交通。