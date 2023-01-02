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小琉球遊客跨年夜嗨玩煙火不聽勸 炸傷餐廳女客人右腿挨告

聯合報／ 記者張已廉、潘欣中／屏東即時報導

從花蓮到屏東小琉球度假的葉姓女遊客，跨年夜在一家日式串燒居酒屋前廣場，被亂飛的煙火炸傷，送琉球衛生所就醫，右腿二級燒燙傷，向警方提過失傷害告訴。放煙火的黃男包了6000元紅包向葉女致歉並壓驚，強調會負起相關責任。

琉球鄉小琉球一名餐廳業者昨天在網路社群發文指，跨年夜時，店附近的民宿住客一直在店旁及馬路上施放煙火，影響很多用餐客人，店家請對方注意放煙火的風向與地點，卻不被理會；店員請他們不要放，或移到他處最前面，對方不為所動，還耍賴要求店家幫忙他們移到他處施放，店家只能妥協，幫忙移動。

餐廳業者指出，接近凌晨，店內仍有許多客人，對方竟朝他們店內施放高空煙火，直接在客人座位區炸開，突如其來的爆炸聲響與火光，不僅嚇到無辜的客人，還有位女孩距離爆炸點近，褲子被炸破，遭到二度灼傷，相當疼痛。在場所有人都很驚恐與不捨那位女孩，開開心心的來跨年，結果被炸成這樣，趕緊送醫與報警。

東港警分局琉球分駐所31日晚間11時30分許接獲報案，到場處理，經了解是民眾未申請卻自行燃放鞭炮、煙火，誤傷20歲住花蓮縣的葉姓女遊客。葉姓傷者經送琉球衛生所就醫，右腿二級燒燙傷，向警方提出過失傷害告訴。

警方找到放煙火的28歲黃姓遊客（住嘉義），他得知煙火誤傷葉姓女遊客，一臉驚恐，趕緊包了6000元紅包到衛生所向葉女致歉並壓驚，表示會負起責任，強調絕不是故意朝人群射。警方依規定受理偵辦。

屏東小琉球跨年夜發生遊客放煙火歡慶新年卻炸傷人意外，1名女遊客在一家日式串燒居酒屋前廣場，被亂飛的煙火炸傷。記者潘欣中／翻攝
屏東小琉球跨年夜發生遊客放煙火歡慶新年卻炸傷人意外，1名女遊客在一家日式串燒居酒屋前廣場，被亂飛的煙火炸傷。記者潘欣中／翻攝

小琉球 跨年

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