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影／持安全帽狂毆恆春卡丁車工作人員 6名台北遊客送法辦

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東墾丁元旦連假湧入大批遊客，多名從台北南下度假的年輕遊客，昨天下午到恆春鎮1家卡丁車賽車場玩卡丁車時，其中1人不滿工作人員指揮離開車道的態度不佳，爆發口角衝突，同行友人隨後一擁而上，分持安全帽圍毆工作人員受傷。

警方獲報後循線到民宿將涉案的6名男子查緝到案，訊後依妨害秩序、傷害等罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

警方調查，昨天下午5時許，恆春鎮1家卡丁車賽車場發生鬥毆，有遊客人不滿工作人員指揮離開車道的口氣不佳，爆發口角衝突，同行友人見狀一擁而上，分持賽車場的安全帽圍毆工作人員受傷，造成工作人員腦震盪、頭皮撕裂傷、後肩部及左右手擦挫傷送醫。

恆春警方接獲民眾報案後指派線上快打警力到場，施暴遊客已駕車離開現場，警方協助救助傷者送醫後，調閱現場監視器影像過濾涉案對象所使用的車輛及身分後，到民宿將6名男子（20歲至25歲）查緝到案，6人供稱是工作人員態度不佳且有挑釁動作；因非現行犯，警方將6人依妨害秩序、傷害等罪嫌函移檢方偵辦。

恆春警分局長林明波表示，元旦連假期間因人潮、車潮眾多，排隊等候難免心浮氣躁，呼籲民眾應以合法方式反映，若使用暴力不法手段，恆春警方將嚴正執法，絕不寬貸，以維護恆春地區治安環境。

屏東恆春鎮1家卡丁車賽車場昨天下午因遊客不滿工作人員指揮離開車道的口氣不佳，爆發口角衝突，同行友人隨後一擁而上，分持安全帽圍毆工作人員受傷。圖／警方提供
屏東恆春鎮1家卡丁車賽車場昨天下午因遊客不滿工作人員指揮離開車道的口氣不佳，爆發口角衝突，同行友人隨後一擁而上，分持安全帽圍毆工作人員受傷。圖／警方提供

元旦連假

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