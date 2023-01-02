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影／持安全帽狂毆恆春卡丁車工作人員 6名台北遊客送法辦
屏東墾丁元旦連假湧入大批遊客，多名從台北南下度假的年輕遊客，昨天下午到恆春鎮1家卡丁車賽車場玩卡丁車時，其中1人不滿工作人員指揮離開車道的態度不佳，爆發口角衝突，同行友人隨後一擁而上，分持安全帽圍毆工作人員受傷。
警方獲報後循線到民宿將涉案的6名男子查緝到案，訊後依妨害秩序、傷害等罪嫌函送屏東地檢署偵辦。
警方調查，昨天下午5時許，恆春鎮1家卡丁車賽車場發生鬥毆，有遊客人不滿工作人員指揮離開車道的口氣不佳，爆發口角衝突，同行友人見狀一擁而上，分持賽車場的安全帽圍毆工作人員受傷，造成工作人員腦震盪、頭皮撕裂傷、後肩部及左右手擦挫傷送醫。
恆春警方接獲民眾報案後指派線上快打警力到場，施暴遊客已駕車離開現場，警方協助救助傷者送醫後，調閱現場監視器影像過濾涉案對象所使用的車輛及身分後，到民宿將6名男子（20歲至25歲）查緝到案，6人供稱是工作人員態度不佳且有挑釁動作；因非現行犯，警方將6人依妨害秩序、傷害等罪嫌函移檢方偵辦。
恆春警分局長林明波表示，元旦連假期間因人潮、車潮眾多，排隊等候難免心浮氣躁，呼籲民眾應以合法方式反映，若使用暴力不法手段，恆春警方將嚴正執法，絕不寬貸，以維護恆春地區治安環境。
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