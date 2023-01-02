機車騎士和大明星同名同姓 警攔查他卻亂報兄身分慘了

高雄林姓機車騎士去年12月30日在鳳山區青年二路被警方攔查，佯裝趕上班未帶身分證件，報出身分證字號後，警方認長相差太多，林辯稱剛剪頭髮，警要求看他手機Line大頭貼，發現和藝人同名同姓，一查揭穿他是侵占、偽造文書通緝犯，當場上銬逮捕。

鳳山警分局文山派出所巡邏警員鄭偉杰、安述鵬，去年12月30日下午3時許，在鳳山區青年路二段，攔查52歲的林姓機車騎士，林男表示趕上班未帶身分證件，隨口報上身分證字號。

警方查證林所報身分證號的照片資料和他本人落差很大，起疑問林男「你和相片中的人不像」，林當下辯解「哪有不像，因為我有去理頭髮。我不會亂報啦！」警方見他語氣緊張，進一步仔細查證。

警方要求看林的手機Line大頭貼，結果發現他名字和原本報的是不同人，且和林姓藝人名字相同，旁邊的員警查了後，立即喊「通緝犯啦，侵占和偽造文書」。