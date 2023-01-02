快訊

「最美里長」陳紫渝發年曆！近千粉絲冒雨排隊搶合照 恬娃也來了

青鳥風暴／買下退書平息爭議 蔡瑞珊：台灣書店的對手不是彼此

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車騎士和大明星同名同姓 警攔查他卻亂報兄身分慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄林姓機車騎士去年12月30日在鳳山區青年二路被警方攔查，佯裝趕上班未帶身分證件，報出身分證字號後，警方認長相差太多，林辯稱剛剪頭髮，警要求看他手機Line大頭貼，發現和藝人同名同姓，一查揭穿他是侵占、偽造文書通緝犯，當場上銬逮捕。

鳳山警分局文山派出所巡邏警員鄭偉杰、安述鵬，去年12月30日下午3時許，在鳳山區青年路二段，攔查52歲的林姓機車騎士，林男表示趕上班未帶身分證件，隨口報上身分證字號。

警方查證林所報身分證號的照片資料和他本人落差很大，起疑問林男「你和相片中的人不像」，林當下辯解「哪有不像，因為我有去理頭髮。我不會亂報啦！」警方見他語氣緊張，進一步仔細查證。

警方要求看林的手機Line大頭貼，結果發現他名字和原本報的是不同人，且和林姓藝人名字相同，旁邊的員警查了後，立即喊「通緝犯啦，侵占和偽造文書」。

林見露出馬腳，當場坦承因通緝身分，才謊報哥哥的身分，警方將他上銬逮捕，依法解送橋頭地檢署歸案。

高雄林姓男子騎機車遭警盤查，謊報哥哥身分，被警拆穿是偽造文書和侵占罪通緝犯，當場上銬逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子騎機車遭警盤查，謊報哥哥身分，被警拆穿是偽造文書和侵占罪通緝犯，當場上銬逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子騎機車遭警盤查，謊報哥哥身分，警發現他和照片中不一樣，林辯稱剛理頭髮，最後被警查出是通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子騎機車遭警盤查，謊報哥哥身分，警發現他和照片中不一樣，林辯稱剛理頭髮，最後被警查出是通緝犯。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方查證林報的身分證號碼和照片中人落差很大，要求看林的手機Line大頭貼，查出他是通緝犯。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方查證林報的身分證號碼和照片中人落差很大，要求看林的手機Line大頭貼，查出他是通緝犯。記者石秀華／翻攝

延伸閱讀

警方盤查心虛手抖…通緝犯攜毒遭安南警查獲法辦

竹縣議員疑捲入男女糾紛遭索千萬 台南警官涉恐嚇取財被逮

防制彰化139縣道飆風亂象 強力執法死亡車禍驟減

影／黑幫堂主母親公祭 1500人出席 警逮4通緝犯

相關新聞

影／持安全帽狂毆恆春卡丁車工作人員 6名台北遊客送法辦

屏東墾丁元旦連假湧入大批遊客，多名從台北南下度假的年輕遊客，昨天下午到恆春鎮1家卡丁車賽車場玩卡丁車時，其中1人不滿工作...

天母社區樓中樓竄火母女受困 72歲婦無生命徵象送醫救回

台北市士林區至誠路2段一處住宅，今清晨4時許發生火警，冒出大量火舌、黑煙，72歲母親和42歲女兒受困樓中樓，北市消防局派...

稱1個便當吃不飽…重複領愛心便當起爭議 北警帶回2人管束

台北市一名蔡姓男子在艋舺公園內領愛心便當，重複排隊後，讓發放便當的蔣姓男子不滿，雙方發生口角推擠。雖然在場員警馬上制止，...

台南市安平舊魚市場失火 倉庫燃燒搶救中

台南市安平區舊魚市場今天近11點發生火災，消防人員據報趕到現場，發現鐵皮倉庫起火冒出濃煙，因附近水源不足，請求水庫車支援...

影／快速道路標誌桿被砂石車撞倒 40萬修復費要司機賠

邱姓男子今天凌晨駕駛砂石車行駛萬瑞快速道路，失控衝撞設在道路外側的標誌桿，車頭全毀，標誌桿鋼架傾倒。事故發生後，公路總局...

小琉球遊客跨年夜嗨玩煙火不聽勸 炸傷餐廳女客人右腿挨告

從花蓮到屏東小琉球度假的葉姓女遊客，跨年夜在一家日式串燒居酒屋前廣場，被亂飛的煙火炸傷，送琉球衛生所就醫，右腿二級燒燙傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。