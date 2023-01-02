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影／詭？台中男清晨蹲斑馬線 遊覽車疑視線死角撞上

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓男子駕駛的遊覽車，今天清晨6時許，行經台灣大道、國際街的慢車道時，當時林姓男子因不明原因，步行到該處後，蹲在道路與行人穿越道附近，蔡男疑因大車視線死角，沒有看到撞上，林重傷送醫插管，詳細案發原因待釐清。

據查，蔡姓男子（49歲）駕駛的遊覽車受雇於風力發電公司，今天清晨6時許，要載該公司員工上班，未料行經台灣大道、國際街附近時，撞上蹲在行人穿越道與道路間的林姓男子（25歲），遊覽車的右前車頭與林男碰撞。

蔡車與林男碰撞之後，有目擊者看到，連忙大喊「撞到人」，蔡男才趕緊將車輛停下，據目擊者描述，當時林男是蹲坐在該處。

林男因撞擊而重傷，目前仍在台中榮總醫院插管急救，第六警方局到場調查，蔡男無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍。

不過警方調閱監視器發現，林男因不明原因，步行到案發處後，突然蹲在行人穿越道與道路間，隔不到一分鐘，即被遊覽車撞上，為何林男會蹲坐在該處，將待後續林男傷癒後釐清。

台中市蔡姓男子駕駛的遊覽車，今天清晨行經西屯區台灣大道、國際街時，撞上蹲在路旁的林姓男子。圖／讀者提供
台中市蔡姓男子駕駛的遊覽車，今天清晨行經西屯區台灣大道、國際街時，撞上蹲在路旁的林姓男子。圖／讀者提供
台中市蔡姓男子駕駛的遊覽車，今天清晨行經西屯區台灣大道、國際街時，撞上蹲在路旁的林姓男子。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子駕駛的遊覽車，今天清晨行經西屯區台灣大道、國際街時，撞上蹲在路旁的林姓男子。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子駕駛的遊覽車，今天清晨行經西屯區台灣大道、國際街時，撞上蹲在路旁的林姓男子。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子駕駛的遊覽車，今天清晨行經西屯區台灣大道、國際街時，撞上蹲在路旁的林姓男子。記者陳宏睿／翻攝

遊覽車 台中榮總 監視器

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