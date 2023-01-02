台中南屯去年阻詐4082萬 單筆阻詐688萬最驚人

農曆新年將至，民眾會提領大量現金，以應過年所需，不過也容易成為歹徒覬覦目標，台中市第四警分局為提醒民眾注意常見詐騙手法，由副分局長呂松林上警廣電台分享，提到去年南屯阻詐金額破4082萬，單筆阻詐688萬元最高，顯見全民打詐已見成效。

第四警分局統計去年阻詐案件有62件，阻詐金額達幣4082萬元，而單筆阻詐金額最高是688萬元，常見的手法包括，「假投資詐騙」、「ATM解除分期付款詐騙」、「假網拍詐騙」、「假冒親友詐騙」4種類型。

其中688萬元案件是大墩派出所與合庫商銀聯手阻詐，當時謝姓女子（65歲）被歹徒佯裝的警察，以涉嫌國際販毒案為由行詐，騙謝女的身分證、健保卡都被冒用，要依指示監管帳戶，謝女不疑，贖回美元基金5萬元，還解除定存400萬，以及活存138萬元，總計688萬元要匯款到歹徒指定帳戶，幸好警、銀聯手，保住謝女老本。

第四警分局副分局長呂松林說，詐騙集團分工細膩，為取信被害人，擅長創造出各式各樣的情境，讓民眾深信不疑進而忘了對外求助；在獲得民眾信任後，接著就會運用人性的弱點或貪念藉此詐取財物為最終目的。

呂松林說，雖然歹徒的詐騙話術層出不窮，像變形蟲一樣，利用時事、特殊節慶等時機行騙，但仍離不了要民眾到ATM操作、提供帳戶密碼、個資等目的，只要市民多反覆查證，不要一通電話就被牽著鼻子走，就能避免自己變成歹徒的肥羊。