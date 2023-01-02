大掃除 3萬現金放舊衣服丟垃圾車 麻豆清潔隊挖垃圾山幫尋回

台南市麻豆大埕里林姓夫妻將日前收取來的3萬元貨款放在衣服裡，跨年夜整理垃圾，看著衣服已老舊，當作垃圾丟出，昨天才發現事情大條，到清潔隊求助，值班人員趕忙與該路線的垃圾車司機確認垃圾傾卸處、派怪手協助挖找，費時約1小時尋獲，林姓夫妻失而復得，心存感激，再三稱謝。

麻豆清潔隊表示，這是一週內第2次幫民眾從垃圾堆中找回現金，上周也發生民眾將藏有4萬元的衣服丟入垃圾車，失而復得事件。

環保局代理局長侯俊彥提醒民眾，年關近，家戶大掃除，要丟棄舊衣、家具之前務必仔細檢查，以免精心存藏的現金、金飾、珠寶等隨著不要的物品進入垃圾車。如果垃圾已送入焚化廠，就算想幫忙找回，恐怕也無能為力了。

環保局表示，麻豆區清潔隊日前，才為民眾找回現金4萬元，為民服務的精神，受到稱許，這次同樣事件重演。清潔隊形容，焦急的林姓夫妻1月1日上午8、9點，來到清潔隊詢問可否幫忙找尋31日的垃圾包，值班人員得知原委後，立即依著SOP流程，第一時間連絡司機確定垃圾卸放處、調派怪手協助挖找等事宜。