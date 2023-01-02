元旦連假送暖 台中和平警結合慈善團體送偏鄉弱勢戶物資

元旦連假忙送暖，中華大家功德會號召志工募集愛心，結合台中市和平警分局與和平區公所於舉辦「歲末關懷、寒冬送暖」活動，到偏鄉送弱勢戶愛心物資及現金紅包，提供冊列的低收入戶，在過年前收到社會各界的溫暖。

功德會結合和平警分局及和平區公所舉辦愛心關懷活動，公所協助，提供有需求的弱勢家庭名單，在和平地區，共發送近187位低收入戶的關懷應急物資與年節禮金，除一般的民生物資，也提供各式的即食品，方便獨居長輩食用。

山區寒冷天候，梨山里及平等里最近夜間出現0℃以下低溫，和平警分局梨山分駐所副所長謝子千及環山派出所所長趙志青等員警協助功德會，一起走訪轄內獨居老人與低收入戶，共發送60戶發熱被，關懷提醒民眾要注意保暖。

員警結合轄區的「友善通網機制」，關心長輩們生活狀況，發現有需要幫助對象，前往關懷贈送物資、厚被應急，長輩們對員警親自關心都覺得很驚喜。