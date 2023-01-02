影／台中大叔生歹念騎走沒拔鑰匙機車 警圍捕逮人車

昨天凌晨3時許，台中市警方接獲北區有民眾機車失竊，經調閱行車軌跡與監視器後，發現該機車在今天凌晨1時許，出現在市區，警方展開攔截圍捕，最後林姓竊嫌在停車格假裝要停車落網，全案依竊盜罪嫌送辦。

第二警分局文正所在1日凌晨3時許，接獲葉姓男子報案機車失竊，隨後調閱監視器畫面、失竊車輛車行紀錄，追查車輛去向，2日凌晨1時許，發現失竊機車在市區行駛。

警方通報線上警員搜索，與竊賊在市區上演貓抓老鼠，最後林姓竊賊（42歲）南區台中路、信義南街口，佯裝是路人，欲停放機車，但仍被警方查獲。

經查，林男身上沒有其他違禁品，辯稱是臨時起意，看到該輛機車車鑰匙沒拔，就把機車騎走，警方將追查林男是否有騎乘該輛贓車犯案。