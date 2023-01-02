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影／台中大叔生歹念騎走沒拔鑰匙機車 警圍捕逮人車
昨天凌晨3時許，台中市警方接獲北區有民眾機車失竊，經調閱行車軌跡與監視器後，發現該機車在今天凌晨1時許，出現在市區，警方展開攔截圍捕，最後林姓竊嫌在停車格假裝要停車落網，全案依竊盜罪嫌送辦。
第二警分局文正所在1日凌晨3時許，接獲葉姓男子報案機車失竊，隨後調閱監視器畫面、失竊車輛車行紀錄，追查車輛去向，2日凌晨1時許，發現失竊機車在市區行駛。
警方通報線上警員搜索，與竊賊在市區上演貓抓老鼠，最後林姓竊賊（42歲）南區台中路、信義南街口，佯裝是路人，欲停放機車，但仍被警方查獲。
經查，林男身上沒有其他違禁品，辯稱是臨時起意，看到該輛機車車鑰匙沒拔，就把機車騎走，警方將追查林男是否有騎乘該輛贓車犯案。
第二警分局長陳家銘說，警方案發後迅速調閱相關監視器，鎖定犯嫌行車動向，實施攔截圍捕，將犯嫌依法逮捕，再次展現警方維持社會秩序、保護社會安全決心，與保障市民生命、身體、自由、財產安全承諾，絕不容許不法宵小挑戰。
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