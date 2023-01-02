強化婦幼安全 內政部籲保持警覺、迴避危險

內政部今天表示，警政署自2020年起推動「強化婦幼安全生活空間計畫」，針對婦幼安全被害案件地點，全面加強安全措施；同時透過婦幼安全專區網頁，宣導人身安全知識，以守護婦幼的安全。內政部呼籲，民眾平時應「保持警覺、迴避危險」，提防不明飲料，並避免夜間獨行偏僻地區，以保護自身安全。

內政部說明，為提升婦幼安全，近年除積極強化易發生案件地點的現場照明、監錄設備及警示標語等，提升區域安全外，也透過增設巡邏箱、結合社區守望相助隊、保全人員等加強巡邏頻率，以減少婦幼被害發生。截至去年11月底，全國各警察機關已針對警示地點強化照明155處、強化警示標語248處、增設巡邏箱232處、結合社區巡守隊巡守178處、結合保全人員巡守83處。

內政部提醒，為避免危險發生，民眾平時應注意單身獨行安全，避免邊走邊打電話或滑手機；盡量走騎樓，或靠左步行，以利看清來車；返家時及早取出住家鑰匙備用，並注意有無可疑人跟蹤，避免給歹徒可乘之機。

另外，歹徒會使用暴力犯案，也可能利用詐術，或製造假車禍、佯裝問路、假提醒物品掉落、下藥等手法乘機犯案，為此，應隨時留意可疑人車，進出車輛時亦應先觀察四周，入車立即上鎖，避免歹徒趁隙而入。

內政部表示，為保護自身安全，民眾平時可隨身攜帶哨子、警鳴器、手電筒等防身器材，或善用隨身物品如雨傘、鑰匙、筆、髮夾、樹枝、沙土、石頭等防身，共同守護你我的人身安全。更多婦幼安全資訊，可至內政部警政署全球資訊網婦幼專區瀏覽查詢。