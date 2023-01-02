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老婦元旦晨運暈眩路倒 暖警及時伸援協助返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

88歲胡姓老婦人昨天早起欲前往吳園藝文中心運動，徒步行走至台南市中西區民權路時，體力不支，不慎路倒在騎樓地，熱心民眾報警處理，員警擔心她獨自步行回家又發生頭部暈眩，駕駛巡邏車先搭載婦人返回派出所，提供熱茶、餅乾果腹，並拿暖暖包給她溫暖雙手，同時聯絡胡兒子至派出所將母親帶返家休養。

台南市警二分局民權派出所於昨天清晨7點多接獲民眾報案，在中西區民權路二段有一位老婦人路倒在騎樓地，民權所員警黃聖文、盧永耀到場了解，88歲胡姓老婦人晨起欲前往吳園藝文中心運動，徒步行走至民權路時，體力不支、頭部暈眩不慎路倒在騎樓地，手腳冰冷並冒冷汗，所幸無明顯大礙。

119救護人員初步評估無緊急就醫需求，老婦婉拒送醫，員警恐胡姓老婦獨自步行回家又發生頭部暈眩失溫情況，駕駛巡邏車先搭載婦人返回派出所，提供熱茶、餅乾果腹，並拿暖暖包溫暖雙手，同時聯絡胡兒子至派出所將她帶返家休養，家屬對警方處理感激不盡。員警亦叮嚀胡子要多注意母親身體狀況。並提醒民眾，近日天氣寒冷，家中如有年邁長者應避免獨自外出，避免身體不適，發生人身安全。

88歲胡姓老婦人昨天早起運動，徒步行走至台南市中西區民權路時，體力不支，不慎路倒在騎樓地，員警駕駛巡邏車先搭載她返回派出所，聯絡胡兒子至派出所將母親帶返家休養。記者黃宣翰／翻攝
88歲胡姓老婦人昨天早起運動，徒步行走至台南市中西區民權路時，體力不支，不慎路倒在騎樓地，員警駕駛巡邏車先搭載她返回派出所，聯絡胡兒子至派出所將母親帶返家休養。記者黃宣翰／翻攝

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