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警察勤務新制上路 苗栗節安工作一樣不能少
警察每天8個小時勤務新制元旦上路，晚上10點為期1個月的「加強重要節日安全維護工作」就啟動，苗栗動員159人臨檢56處場所，一個晚上移送刑案2件，查獲2名通緝犯、失聯移工。
大法官會議解釋，保障憲法賦予的健康權，公務員服務法修正，明定員警每天勤務8小時，無法因應時，最多編排超勤2小時，每月超勤不得超過60小時，昨天起施行，晚間10點節安工作展開，專案將持續至1月30日。
苗栗縣警局統合警力與第三方警政159名，聯合執行擴大臨檢工作，臨檢56處KTV、酒店、網咖及電子遊藝場等場所，並路檢取締酒駕，移送毒品案1件1人、公共危險案1件1人，通緝犯1件1人及失聯外勞1件1人。
警方分析今年春節連假10天，將有大批民眾出遊，接續學生24天寒假，恐流連往返於網咖、KTV等各式娛樂場所，節安三大主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，妥適規畫觀光景點進出動線及替代路線，即時提供路況資訊、加強交通疏導，積極實施路檢及酒測，並將「掃黑、肅毒、打詐」列入重點項目，持續對治安顧慮場所擴大臨檢。
至於為民服務方面，警方推出民眾提領大額現鈔，可向當地分駐（派出）所申請護鈔勤務；春節期間返鄉團圓、出遊，可申請舉家外出安全維護勤務，發現脆弱家庭也可請警方協助轉介社會福利機構，提供必要經濟資助。
昨天同時也是勤察勤務新制的第一天，部分基層則有怨言，新制將原先12個小時勤務時間，壓縮最多10個小時，且期間1個小時還要指定處所待命執勤，警察的工作沒有減少，一樣要求刑案績效、交通零死亡車禍等，換湯不換藥。
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