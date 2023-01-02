影／元旦假期聚賭 南警爬樓破門掃蕩「妞妞」職業賭場
因應當前治安情勢，警方執行重要節日安全維護工作，昨晚10點多突襲一處隱藏在台南市東區老舊公寓2樓的「妞妞」職業賭場，查獲主嫌徐姓男子，當場扣押抽頭金6千元及撲克牌、麻將等賭具，警詢後徐和王姓工作人員依賭博罪嫌法辦，賭客13人依社會秩序維護法裁罰。
台南市警一分局連日蒐證，發現有職業賭場藏匿東區建東街老舊公寓2樓，檢具事證向台南地方法院聲請搜索票，偵查隊隊長陳政輝率領幹員於1日晚間10點多突襲搜索，莊敬派出所員警由公寓外牆鐵窗攀爬上2樓，以破壞器材擊破落地窗後，幹員突襲進入，發現5女8男正在把玩「妞妞」及麻將賭博。
徐姓賭場主持人（57歲）與負責招攬賭客的王姓女子（65歲）同時擠身在狹小的公寓內，當場扣押抽頭金6千元及撲克牌、麻將等賭具，連夜偵訊後將賭場負責人及王2人依刑法賭博罪嫌移送法辦，賭客13人依社會秩序維護法移送裁罰。據了解，徐供稱才經營賭場1個多月就被查獲。
此外，台南市警一分局長方國璽率領大批擴大臨檢警力，針對南市東區2處路段實施口袋式路檢及6處治安顧慮的KTV、按摩養生館、電子遊戲場與有女陪侍的卡拉OK等場所掃蕩臨檢，展現警方維護的決心。警一分局專案勤務計查獲職業賭場1件15人、毒品通緝1人、詐欺通緝1人、酒駕公共危險1人及竊盜現行犯1人，成果豐碩。
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