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天母社區樓中樓竄火母女受困 72歲婦無生命徵象送醫救回

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市士林區至誠路2段一處住宅，今清晨4時許發生火警，冒出大量火舌、黑煙，72歲母親和42歲女兒受困樓中樓，北市消防局派人車馳援，先以雲梯車從3樓救下在窗口的女兒，再進屋搶救失去生命徵象的母親，幸好母親送醫後恢復心跳，全案起火原因尚待調查。

北市消防局指出，今天4點31分獲報，至誠路2段社區住宅2樓有明顯火勢及黑煙，陸續派出消防車輛26輛、救護車輛3輛、指揮車4輛、人員81名到場，現場疏散27人(11男、16女)，救出16人(5男、11女），並拉水線灌救。

據悉，起火戶位在2、3樓樓中樓房型，屋內母女一度受困3樓，消防派出雲梯車從3樓窗邊先救出女兒，其無受傷、意識清楚，緊接著消防人員入內救出3樓房間內的母親，老婦受困一度失去生命徵象，送往新光醫院急救後，5時許恢復呼吸心跳。

消防指出，現場燒損家具及裝潢，燃燒面積約60平方公尺，全案起火原因待火調釐清。

台北市士林區至誠路2段一處住宅，今清晨4時許發生火警，冒出大量火舌、黑煙，72歲母親和42歲女兒受困樓中樓，母親一度失去生命徵象的母親，送醫後恢復心跳。記者蕭雅娟／翻攝
台北市士林區至誠路2段一處住宅，今清晨4時許發生火警，冒出大量火舌、黑煙，72歲母親和42歲女兒受困樓中樓，母親一度失去生命徵象的母親，送醫後恢復心跳。記者蕭雅娟／翻攝

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