高雄大樓火警照亮夜空 住戶倉皇逃生1對母女嗆傷送醫
高雄鳳山區一棟15樓的集合住宅大樓，今晨傳出火警，消防局出動20車54人前往搶救。風勢助長下，火光照亮夜空，住戶睡夢中倉皇逃生，5樓一對70歲和40歲母女輕微吸入性嗆傷，預防性送醫，火勢半小時後撲滅，起火原因由消防鑑識調查中。
位於鳳山區文化西路的15樓的集合住宅大樓，今晨1時許突然發生火警，消防局出動20車54人前往馳援，由於火煙迅速竄燒，住戶寒夜中逃生，消防員抵達火場後，立即佈署水線搶救並進行人員疏散。
起火大樓的3、4樓因燃燒傢俱及雜物，疑為起火點，大樓住戶倉皇逃生，其中5樓1對分別為70歲及40歲的母女，逃生時，有吸入些許濃煙，皆無外傷、意識清醒，由救護車預防性送醫觀察。
消防員拉水線射水灌救，火勢在30分鐘後，順利撲滅，詳細起火原因由消防局鑑識科人員調查中。
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