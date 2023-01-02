萬瑞快速道路砂石車失控 硬生生撞倒指示標誌架阻路

邱姓男子今天凌晨駕駛砂石車行駛萬瑞快速道路，疑天雨路滑，加上操控不慎，偏離車道，直接撞倒道路右側的標誌鋼架，造成交通受阻。邱男只受輕傷，警方實施酒測，數值為0。事故原因和肇事責任由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天凌晨2點20分接獲報案，台62線萬瑞快速道路瑞芳往基隆，在接近連接中山高的自強隧道前發生車禍。消防人員到場救護時，看到60多歲邱男意識清楚，送往長庚醫院急救，無生命危險。

據了解，邱男駕駛砂石車行經事故路段時，因為下雨路面濕滑，邱男發現車子打滑失滑，往道路右側偏移後，撞倒自強隧道入口前，指引車輛靠右行駛大華系統交流道的標誌鋼架。