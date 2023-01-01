台17台南北門轎車翻覆車禍 再添亡魂已3死

台17線台南北門段元旦下午發生轎車翻覆重大車禍釀成2死3傷，晚上再添亡魂，35歲戴男也傳出不治，累積已3死，據知，車輛高速失控撞擊橋墩翻覆，除駕駛輕傷，其餘乘客都拋飛車外，是重大傷亡死因。

事件發生在下午2點41分，地點在台17線台南北門新圍抽水站五王大橋，據查，當時轎車原南往北行駛，準備要回到嘉義布袋家，經過台南北門五王大橋新圍抽水站路口，不明原因高速擦撞護欄，車輛失控翻覆到對向南下車道，車頭等處嚴重凹陷 ，零件散落一地，車體嚴重扭曲變形，車上共4男1女受傷，成員都是轎班人員。