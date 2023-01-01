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台17台南北門轎車翻覆車禍 再添亡魂已3死

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台17線台南北門段元旦下午發生轎車翻覆重大車禍釀成2死3傷，晚上再添亡魂，35歲戴男也傳出不治，累積已3死，據知，車輛高速失控撞擊橋墩翻覆，除駕駛輕傷，其餘乘客都拋飛車外，是重大傷亡死因。

事件發生在下午2點41分，地點在台17線台南北門新圍抽水站五王大橋，據查，當時轎車原南往北行駛，準備要回到嘉義布袋家，經過台南北門五王大橋新圍抽水站路口，不明原因高速擦撞護欄，車輛失控翻覆到對向南下車道，車頭等處嚴重凹陷 ，零件散落一地，車體嚴重扭曲變形，車上共4男1女受傷，成員都是轎班人員。

台南市消防局119勤務中心獲報，緊急調派各式車輛7車，警消16人。另請嘉義縣支援布袋91、71，兩車4人前往搶救，其中4人經撞擊拋出車外，駕駛受困輕傷，消防隊員將4名傷者緊急送往佳里奇美、麻豆新樓、柳營奇美救治，傷勢都相當嚴重，其中送往柳營奇美40歲阮姓女子、佳里奇美30歲郭姓男子、35歲戴姓男子已不幸身亡。

台17線台南北門轎車翻覆車內5人送醫，晚間再添亡魂，累積已3死。圖 ／民眾提供
台17線台南北門轎車翻覆車內5人送醫，晚間再添亡魂，累積已3死。圖 ／民眾提供

台南 北門 嘉義

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