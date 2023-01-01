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影／台南轎車撞橋墩翻覆…5送醫、2人傷重不治 車禍原因仍釐清中

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台17線台南北門段南下車道今下午2點多發生轎車不明原因衝撞橋墩，車上4男1女中有4人經撞擊後拋出車外，駕駛受困車內，其中2名乘客送醫到院前OHCA（到院前無呼吸心跳），經急救後晚間仍告不治，詳細肇事原因，警釐清中。

事件發生在下午2點41分，地點在台17線台南北門新圍抽水站五王大橋，據知，當時轎車原南往北行駛，經過五王大橋新圍抽水站路口，不明原因高速擦撞護車輛失控翻覆到對向南下車道，車頭等處嚴重凹陷，零件散落一地，車體嚴重扭曲變形，車上共4男1女受傷，成員都是轎班人員，利用元旦結伴出遊。

台南市消防局119勤務中心獲報，緊急調派各式車輛7車，警消16人。另請嘉義縣支援布袋91、71，兩車4人前往搶救，其中4人經撞擊拋出車外，另一人受困消防隊員將傷者緊急送往佳里奇美、麻豆新樓、柳營奇美救治。

其中，40歲阮姓女子OHCA送往柳營奇美急救中，30歲郭姓男子OHCA送往佳里奇美，另名30歲男子意識不清送往麻豆新樓，另名30多歲男性意識昏迷送往佳里奇美，21歲駕駛陳姓男子一度受困車內，經救出意識清楚送往柳營奇美醫院，詳細車禍原因，警方深入釐清中。

台南北門轎車撞橋墩翻覆5送醫 2人送醫傷重不治。圖／民眾提供
台南北門轎車撞橋墩翻覆5送醫 2人送醫傷重不治。圖／民眾提供
台南北門轎車撞橋墩翻覆5送醫，2人送醫傷重不治。圖／民眾提供
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台南 北門 車道 車禍

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