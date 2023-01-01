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高雄5酒客小吃部前互毆 1男頭摔傷還嗆警遭壓制管束
高雄前金區一間小吃部，元旦夜清晨，發生酒客互毆事件；張姓男子和友人酒後離開時，在入口處和曾姓男子等3人，互看不順眼，雙方起口角，發生肢體衝突，張跌倒頭受傷，警網趕抵，張還醉醺醺嗆警，被警方壓制在地，5人全數帶回送辦。
新興警分局前金分駐所警方，今天凌晨1時許，接獲民眾報案，指轄區一間小吃部發生酒客互毆事件，警網趕抵現場處理。發現52歲的張姓男子頭部輕微擦挫傷，經救護人員到場檢傷包紮後，未送醫。
經警方了解，當時張男和63歲洪姓友人在小吃部消費後，準備離去時，在入口處和30歲的曾姓男子、29歲李姓男子以及24歲的李姓男子，雙方互看不順眼，當場起口角，並發生拉扯，過程中，張男不慎跌倒致頭部受傷。
張男雖頭受傷，包紮過後，因喝得醉醺醺，情緒激動當場嗆警，被警方壓制在地，警方將張等5人帶回查辦，雖雙方互不提傷害告訴，但警詢後，仍依違反社會秩序維護法將5人移送裁處。
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