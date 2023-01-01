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台南高階警官涉恐嚇拒捕 警政署長痛心：追究考監責任
台南市警察局秘書室主任莊武能昨在新竹縣涉恐嚇取財1千萬元，還駕車拒捕衝撞員警，今被警方依恐嚇取財、妨害公務罪嫌移送，檢方聲押，法院裁定10萬元交保。警政署表示從嚴究辦，追究相關人員考監責任。
警政署長黃明昭表示痛心，指示台南市、新竹縣警察局全力配合檢察官調查，重申幹部應以身作則，做為表率，如違法犯紀，決不寬貸，斷然處置。
警政署表示，去年11月28日召集全國各警察機關督察主管開會，要求查處員警風紀案件務必破除情面、追究到底，若有違法違紀徵候，應立即查處，絕不徇私護短。
黃明昭近期陸續赴各機關召開精進警察風紀作為座談會，表示風紀是警察機關命脈，各機關應以公開、透明態度，持續加強考核、主動積極查處，精進各項警風紀作為，落實「警紀警辦」、杜絕貪腐及整飭警紀的自清目標。
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