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影片曝光！跨年夜旗津民宅頂樓起火 疑是「信號彈」搞鬼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

跨年夜，高雄旗津區通山路一處大樓昨晚近10時許，傳出火警，火煙從頂樓竄出，消防局獲報馳援，抵達頂樓後搶救，原以為電線走火自燃，但火勢撲滅後，火調人員在現場撿到一枚帶有降落傘的信號彈，屋主調監視器，也發現遠方射來的信號彈，彈跳後射出火花緊接著就起火。

警消指出，位於旗津區通山路的一棟7層樓大樓，昨晚近10時許，突然傳出火警，正值跨年夜晚，消防局出動15車、25人前往現場搶救，抵達後，發現是頂樓起火，緊急射水線救火，火勢在10餘分鐘後撲滅。

當時原以為是屋內電線走火自燃，但消防局最後一組人員在現場勘查處理灰燼時，陳姓屋主返家後，告知有鄰居看到有疑似信號彈從屋外射入才起火。

消防人員不敢大意，在現場持續搜尋，最後在水塔下方內側牆壁找到有著降落傘的信號彈，消防人員隨即帶回調查。

陳姓屋主表示，接近凌晨時，他調閱頂樓裝設的監視器，結果發現信號彈射入頂樓，彈跳後，打中水塔下方牆壁，隨後引起火花起火。

陳男表示，有親友在港務公司工作，指帶有降落傘的信號彈比一般信號彈專業，且是商船或一般學術研究才會使用。

對於是否為該只信號彈引起該棟民宅頂樓火警，消防局表示仍將進一步調查；警方也指出，會積極調周圍監視器查證是否有人為縱火的可能。

高雄旗津區通山路大樓7樓頂樓，昨晚近10時許，傳出火警，屋主監視器錄下，信號彈射進頂樓激起火花。圖／陳姓屋主提供
高雄旗津區通山路大樓7樓頂樓，昨晚近10時許，傳出火警，屋主監視器錄下，信號彈射進頂樓激起火花。圖／陳姓屋主提供
高雄旗津區通山路大樓7樓頂樓，監視器錄下，昨晚近10時許，信號彈射進頂樓激起火花後，彈跳至水塔下方，隨即引發火警。圖／陳姓屋主提供
高雄旗津區通山路大樓7樓頂樓，監視器錄下，昨晚近10時許，信號彈射進頂樓激起火花後，彈跳至水塔下方，隨即引發火警。圖／陳姓屋主提供
高雄旗津區通山路一處大樓昨晚近10時許，傳出火警，疑信號彈搞的鬼，屋主監視器錄下，信號彈射進頂樓。圖／陳姓屋主提供
高雄旗津區通山路一處大樓昨晚近10時許，傳出火警，疑信號彈搞的鬼，屋主監視器錄下，信號彈射進頂樓。圖／陳姓屋主提供
高雄旗津區通山路一處大樓昨晚近10時許，傳出火警，消防人員滅火後，在水塔下方找到有降落傘的信號彈。圖／陳姓屋主提供
高雄旗津區通山路一處大樓昨晚近10時許，傳出火警，消防人員滅火後，在水塔下方找到有降落傘的信號彈。圖／陳姓屋主提供

監視器 火災

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