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跨不了年…屠宰場員工傳訊友「要烤肉」昨陳屍住家房間

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓男子從事屠宰場工作，近日曾傳訊友人「要烤肉」，但友人關心詢問卻未獲回應，昨天下午，楊即被同住的父親，發現陳屍在住處，房內有木炭等物品，現場無遺書，全案今報請檢察官相驗，排除外力介入。

據查，楊姓男子（44歲）從事屠宰工作，與父親同住在東區復興路住處，近日曾傳訊給友人，訊息提到「要在家裡烤肉」，但友人詢問，卻未回應，昨天下午，楊父親前往兒子房間查看，發現兒子坐在房內的椅子上，已無生命跡象。

警方鑑識人員到場採證，發現屋內有木炭等物品，沒有留有遺書，也沒有外力破壞、打鬥痕跡，全案今報請檢察官相驗，釐清死因。

家屬透露，楊男近日工作狀況正常，也沒有疾病史，也沒聽說與人有糾紛，但對於兒子死因沒有意見，檢察官相驗後，排除外力介入結案。

台中市楊姓男子昨天下午被家人發現，陳屍在住家房間內，檢察官今相驗釐清死因。圖／本報資料照
台中市楊姓男子昨天下午被家人發現，陳屍在住家房間內，檢察官今相驗釐清死因。圖／本報資料照

兒子 檢察官 烤肉

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