快訊

去年長榮航勤4分之1員工失望出走 機師工會揭壓垮「最後一根稻草」

引爆跨年收視！他的舞台震驚全陸網 狂讚：神的孩子在跳舞

經典賽／將婉拒中華隊徵召？被砲轟逃兵 張育成如此回應

「猜猜我是誰」詐案減逾3成 刑事局籲主動查證防騙

中央社／ 台北1日電

根據刑事局最新統計顯示，民國111年1月1日至11月25日的「猜猜我是誰」詐騙發生件數共797案，較110年同期減少347件、減幅逾3成，但仍提醒民眾應主動查證。

刑事局今天發布新聞稿表示，統計111年1月1日至11月25日的「猜猜我是誰」詐騙手法發生件數共797案，較110年同期的1144案，減少347件、減幅30.33%，但仍為國人最常受害的詐騙手法第5名。

同時，分析這類詐騙案又以超過60歲的長輩為高風險族群，歹徒常利用長輩容易對親友、晚輩產生信任與同情進行詐騙，民眾若接獲自稱親友的市話或手機來電，又以各種理由提及急需用錢要求匯款，應提高警覺、主動查證。

刑事局指出，北部60歲吳姓男子於某日晚間在住家接獲家用電話的未顯示號碼來電，對方開口便稱吳男「爸爸」，辯稱其手機誤落水才更換新機，並要求吳男加入其新的LINE ID，歹徒隨後偽稱公司支票還未到期需借錢周轉，要求吳男匯款，心有疑慮的吳男認為歹徒聲音、態度和兒子相像，便信而匯款2次、共新台幣56萬元。

不料，吳男匯款後，歹徒仍不斷以資金仍不足要求繼續匯款，吳男才以兒子原本聯絡方式確認，驚覺遭詐騙而報案。

另外，北部70歲張姓男子於日前在家接獲男子LINE來電，歹徒假冒「兒子」稱已更換LINE帳號，隔天又致電張男辯稱有貨款需周轉，希望張男幫忙立即匯款，未多想的張男便到銀行臨櫃匯款至對方指定帳戶，直到張妻數日後向兒子詢問此事才知受騙，總財損32萬元。

刑事局提醒，「猜猜我是誰」詐騙手法，通常在歹徒最初聯繫時會辯稱其更換新聯絡方式，此時就要提高警覺，若對方再以臨時急用、投資周轉等名義要借錢，民眾就必須小心謹慎，若其提供匯款帳戶名和親友名有異，遭詐騙可能性更高，建議接到類似陌生來電時，可循原有聯絡管道向本人查證，避免掉入詐騙陷阱。

詐騙 兒子 LINE 警察

延伸閱讀

刑事局引進「光譜影像比對儀」 輕鬆辨識偽造印文簽名

台鐵接獲恐嚇 歹徒聲稱農曆春節在松山、南港放炸彈

竹北警分局緝嫌至台中沙鹿 險遭歹徒開車衝撞急開11槍

男子尾隨夜歸女持刀搶劫 屏東枋寮2女機警逃出電梯

相關新聞

車體慘撞成廢鐵…台17線轎車撞橋墩 5人受傷、2人命危

台17線台南北門段南下車道今下午2點多發生轎車不明原因衝撞橋墩，車上5人4人拋出車外1人受困車內，造成5人輕重傷，其中2...

影／載瓦斯貨車翻覆 瓦斯瓶散倒一地漏氣處理中

尤姓男子今天駕駛貨車載瓦斯鋼瓶，行經台東市綏遠路一段時，疑精神不濟、撞上路邊電線桿翻覆，瓦斯鋼瓶倒落一地、並出現瓦斯漏氣...

桃園男開車上坡暴衝對向 2車頭撞爛嚇壞路人：太可怕

嚴姓男子昨下午開車行經桃園市八德區桃德路一處上坡，疑因視線不佳，上坡後才看見路口有車並閃躲，結果失控撞上對向2輛停放路邊...

扯！壽山動物園停車場鋼筋外露 勾轎車底盤遊客慘了

高雄壽山動物園開園試營運半個月吸5萬人潮，元旦假期仍湧入不少遊客爭睹；一名男遊客今天上午帶妻小遊園，將轎車停在接駁車停車...

稱1個便當吃不飽…重複領愛心便當起爭議 北警帶回2人管束

台北市一名蔡姓男子在艋舺公園內領愛心便當，重複排隊後，讓發放便當的蔣姓男子不滿，雙方發生口角推擠。雖然在場員警馬上制止，...

影片曝光！跨年夜旗津民宅頂樓起火 疑是「信號彈」搞鬼

跨年夜，高雄旗津區通山路一處大樓昨晚近10時許，傳出火警，火煙從頂樓竄出，消防局獲報馳援，抵達頂樓後搶救，原以為電線走火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。