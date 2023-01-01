車體慘撞成廢鐵…台17線轎車撞橋墩 5人受傷、2人命危

台17線台南北門段南下車道今下午2點多發生轎車不明原因衝撞橋墩，車上5人4人拋出車外1人受困車內，造成5人輕重傷，其中2人送醫到院前OHCA（到院前無呼吸心跳），詳細肇事原因，警釐清中。

事件發生在下午2點14分，地點在台17線台南北門新圍抽水站，當時這輛肇事轎車由北往南（嘉義往台南方向）行駛，經過該抽水站不明原因撞上，現場重大撞擊聲，車輛翻覆在車道，車頭等處嚴重凹陷，零件散落一地，車體嚴重扭曲變形，車上共4男1女受傷，成員都是是轎班人員。

台南市消防局119勤務中心獲報，緊急調派各式車輛7車，警消16人。另請嘉義縣支援布袋91、71，兩車4人前往搶救，其中4人經撞擊拋出車外，另一人受困消防隊員將傷者緊急送往佳里奇美、麻豆新樓、柳營奇美救治。

其中，40歲女性OHCA送往柳營奇美急救中，30歲OHCA送往佳里奇美，另名30歲男子意識不清送往麻豆新樓，另名30多歲男性意識昏迷送往佳里奇美，32歲男子意識清楚送往柳營奇美，詳細車禍原因警方深入釐清中。