女登金子山摔傷無法行走 天氣不佳搜救隊趕往救援

2名登山者昨天從郡大林道前往金子山，預計明天下山，其中45歲女子摔傷導致左手疑骨折、右腳扭傷，無法行走而求救，直升機因山區天氣不佳無法出勤，地面搜救隊今天持續挺進。

一名45歲女子與隊友攀登信義鄉海拔3005公尺的金子山，昨天下午不慎摔傷，左手疑似骨折、右腳扭傷，意識清楚但無法行走，昨天求救，南投縣消防局立即通報轄區第三大隊動員山搜人員集結整備，同時向內政部消防署申請直升機協助，但因入夜無法執行。

南投縣消防局今天透過訊息表示，這名女子昨天上午6時和隊友一行共2人從信義鄉郡大林道入山前往金子山，預計1月2日下山，但昨天下午摔傷需救援，位置在金子山三角點，信義消防分隊派3名人員、1名義消出勤，救援隊漏夜趕往，夜間在林道指標23公里處紮營。

消防局表示，昨天上傳直升機申請表，若天氣許可，直升機預計今天上午飛往事故地點吊掛傷者與陪同隊友，但消防署今天清晨回報指山區天氣不佳，直升機無法執行任務，同時救援隊今天繼續挺進金子山。

另外，消防局指出，1支8人登山隊昨天上午從郡大林道入山前往郡大山，預計昨天下山，但隊伍一名26歲女性脫隊迷路，主動報案求救，搜救人員趕入山，昨天晚間找到迷路女子，陪同經望鄉山三角點回到登山口，帶回信義消防分隊後由親友接回，不需送醫。