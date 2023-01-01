新北醉漢家暴又襲警 2警遭殃...他酒醒直說「不記得」

新北市永和區游姓男子昨天清晨酒醉涉嫌毆打妻兒，轄區員警獲報趕抵，先協助他受傷的妻子和兒子就醫，沒想到游趁隙抓傷女警的臉，後來又在醫院狠踢另一名男警的臉，2名員警先後遭殃。游男酒醒後恢復理智，說「什麼都不記得了、對不起」，警詢後被依妨害公務、傷害等罪嫌送辦。

警方昨天清晨0點多獲報，永和區永利路某公寓發生家暴案，趕抵詢問了解，屋主游男（54歲）酒後回家情緒大發，大聲咆哮後毆打妻子和兒子，造成妻子右臉挫傷，兒子右上眼皮腫傷。

警方協助傷者2人送醫，沒想到過程中游男不斷出言挑釁女警，甚至趁隙抓傷她的臉，警方立刻以公權力壓制游男，女警臉部左眼皮有明顯傷勢。

游男因妨害公務現行犯，被帶到派出所，他表示身體不適，派出所另一名男警戒護送醫，沒想到他都躺在永和耕莘醫院的病床上，還不安分，再度襲警，用腳狠踹男警的臉，致他眼鏡受損、鼻樑和右上臉頰被刮傷。

游男因酒醉鬧事，釀2名員警接連遭殃，派出所待他酒醒製作筆錄，他直說「什麼都不記得了」，頻向員警抱歉，警詢後被依妨害公務、傷害等罪嫌移送送辦；至於家暴部分，警方已協助游男妻子聲請保護令。

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