金萬兩家溫泉飯店為何跨年能放煙火？關鍵在事前要申請

新北市翁姓男子等人跨年夜想在八里區，一處廟外停車場施放煙火及爆竹，被消防局制止，面臨裁罰；金萬地區則有兩家溫泉業者跨年時合法放煙火助興。消防局第6大隊今天表示，合法與否的關鍵在有沒有申請送審，兩家業者事前都有取得施放許可。

新北市消防局昨晚9點多在八里區查獲40歲翁姓男子與友人，攜帶大量爆竹與專業高空煙火，準備在廖添丁廟停車場施放。

新北市爆竹煙火施放管制辦法有規定禁放時段、區域，廖添丁廟停車場屬於煙火禁放區，翁男等人持有的爆竹煙火也沒有合格標識，且未事先申請施放，出面制止。

消防人員查獲煙火、爆竹總重量48.84公斤，含高危險性專業煙火的4吋煙火彈、火盆花共計284發，將翁男及煙火、爆竹帶回調查，並依違反爆竹煙火管理條例裁罰。

新北市金山區陽明山天籟渡假酒店、萬里區群策翡翠灣溫泉飯店，昨天分別舉辦跨年活動，施放煙火與居民、旅客共同迎接2023年到來。

消防第6救災救護大隊表示，專業爆竹煙火必須由符合資格的專業人員施放，且要事前申請。一般民眾在市面上可購買施放的仙女棒、沖天炮等，則屬一般爆竹煙火。不管是專業或一般爆竹煙火，依規定不得在晚間10點到隔天上午6點施放。

兩家溫泉業者施放一般爆竹煙火，並在去年12月初檢具載明施放目的、時間、地點、數量、種類及安全防護措施文件，送消防局審核取得午夜跨年施放許可。施放前消防人員到場清點數量及警戒，確保符合安全規範。

消防局第6大隊長莊渝淵說，民眾施放爆竹煙火，應注意施放地點是否為禁止施放區域，且應於空曠安全的處所，遵守產品使用說明，避免違規施放爆竹煙火，危害公共安全。

莊渝淵表示，台灣社會節慶活動燃放鞭炮已司空見慣，大量、長時間施放爆竹煙火，產生空氣汙染及噪音，會對民眾精神和身體健康造成傷害，建議減少施放，共同為維護環境品質盡一分心力。