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警巡邏ATM聽「解除分期」關鍵字 成功攔阻婦40萬血汗錢

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市一名婦人日前接獲詐騙集團來電，誆騙購物金額設定錯誤，需操作ATM輸入帳號密碼方能解除設定，婦人誤信為真，至郵局操作ATM，幸好中山警分局長春路派出所巡佐李昆鴻、警員柯昱如，巡邏聽聞「解除分期、餘額」等關鍵字，立即阻止婦人轉帳，成功攔阻40萬元血汗錢。

長春路派出所指出，巡佐李昆鴻、警員柯昱如去年12月26日巡邏行經轄區某郵局，發現一名婦人神色緊張，一手拿手機講電話，另一手操作ATM機台，警方從電話另一頭傳出操大陸口音談話，不斷提到「解除分期付款、餘額」立即上前關切。

警方指出，婦人在去年10月間上網購物，不料2個月後接到電話稱，網購金額設定錯誤，需在ATM輸入帳號及密碼方能解除設定，否則持續扣款，婦人差點遭詐騙轉帳40萬元。

警方熱心說「我來幫你跟他講！」經婦人同意，警方持手機詢問「我這裡是中山分局長春路派出所，你那邊是哪裡」果真大陸口音之人，心虛立刻掛電話。隨後警方提醒婦人要求操作ATM機台是常見的詐騙模式，也協助封鎖可疑電話、通訊軟體帳號。

中山分局呼籲，詐騙手法日新月異，民眾若接獲可疑來電，請盡快撥打110或165專線由警方人員協助查證。

長春路派出所指出巡佐李昆鴻、警員柯昱如，成功攔阻40萬詐騙案。記者蕭雅娟／翻攝
長春路派出所指出巡佐李昆鴻、警員柯昱如，成功攔阻40萬詐騙案。記者蕭雅娟／翻攝
台北市一名婦人日前接獲詐騙集團來電，至ATM操作輸入帳號密碼，幸好警方巡邏察覺詐騙案，守住40萬血汗錢。記者蕭雅娟／翻攝
台北市一名婦人日前接獲詐騙集團來電，至ATM操作輸入帳號密碼，幸好警方巡邏察覺詐騙案，守住40萬血汗錢。記者蕭雅娟／翻攝

詐騙集團 郵局 網購

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