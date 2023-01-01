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扯！壽山動物園停車場鋼筋外露 勾轎車底盤遊客慘了

聯合報／ 記者石秀華林巧璉／高雄即時報導

高雄壽山動物園開園試營運半個月吸5萬人潮，元旦假期仍湧入不少遊客爭睹；一名男遊客今天上午帶妻小遊園，將轎車停在接駁車停車場，但水泥地停車場，不僅未畫停車格，還鋼筋外露，直接勾住轎車底盤，無法動彈，讓該名遊客叫天天不應，叫地地不靈，所幸網友幫忙求助解困境。

網路社群「南部記者爆料網」今天中午有網友幫車友貼出一則訊息及影片，指停在壽山動物園接駁車停車場，轎車被水泥地上的裸露鋼筋勾住底盤，車子動彈不得。

男網友表示，受困車主曾打電話問鼓山附近小北百貨賣場，但賣場只賣剪鐵皮的剪刀，鋼筋剪不斷，大過年的找不到相關單位出來處理；有網友直指，「這種狀況可以跟動物園索賠」。

車主釋出的影片，只見一根長長的鋼筋裸露在水泥地的停車場，湊巧勾住該名受害車主的轎車底盤，讓車子無法發動；網友最後協助車主通知拖吊車解決困境。

壽山動物園主任莊絢智表示，該停車空間是商借鼓山一路一處廠區作為臨時停車場接駁空間，民眾停車後在此搭乘接駁公車上山。園方第一時間有聯絡到車主，也即刻請出拖吊車處理。後續已經鋼筋切除，也立即巡視整個廠區的狀況，確保出入安全。

高雄壽山動物園接駁車水泥地停車場，不僅未畫停車格，還鋼筋外露，直接勾住遊客的轎車底盤。圖／翻攝網路社群「南部記者爆料網」
高雄壽山動物園接駁車水泥地停車場，不僅未畫停車格，還鋼筋外露，直接勾住遊客的轎車底盤。圖／翻攝網路社群「南部記者爆料網」
高雄遊客逛壽山動物園，轎車停在接駁車停車場，底盤被裸露鋼筋勾住，最後請拖吊車解困境。圖／翻攝網路社群「南部記者爆料網」
高雄遊客逛壽山動物園，轎車停在接駁車停車場，底盤被裸露鋼筋勾住，最後請拖吊車解困境。圖／翻攝網路社群「南部記者爆料網」
高雄車主逛壽山動物園，將車子停在接駁車停車場，只見一根長長的鋼筋裸露在水泥地的停車場，湊巧勾住該名受害車主的轎車底盤。圖／翻攝網路社群「南部記者爆料網」
高雄車主逛壽山動物園，將車子停在接駁車停車場，只見一根長長的鋼筋裸露在水泥地的停車場，湊巧勾住該名受害車主的轎車底盤。圖／翻攝網路社群「南部記者爆料網」

壽山動物園 停車場

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