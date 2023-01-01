竹縣議員疑捲入男女糾紛遭索千萬 台南警官涉恐嚇取財被逮

台南市警局3線1星警官向新竹縣某縣議員恐嚇取財，遭自家人圍捕攔查並連開9槍，傳出是因涉感情糾紛，經由關鍵K姓女子開價1000萬元封口費索討不成，又在離開途中拒捕，甚至開車衝撞轄區警，因此遭警開槍反擊。雖雙方都無人員傷亡，但案情複雜，檢警仍持續釐清中。

據了解，該名涉案的台南市警察局莊姓秘書室主任，昨晚10時許前往新竹縣尖石鄉山區某停車場，要與捲入此案的新竹縣議員「談判」，因議員見對方來者不善，立即向當地轄區警方報案。

不過警方到場前，雙方就已談判破裂，莊姓警官開車載著K女離開現場途中，遭遇轄區警方攔查，但莊警等人拒絕停車配合，甚至衝撞到場警力。員警先是對空鳴槍1發嚇阻不成，隨後迫於形勢，連開8槍打破莊警乘坐的車輛輪胎，莊警才下車受逮。

新竹縣議會並未證實縣議員是否涉入案件；但傳出該名議員先是接獲恐嚇簡訊，簡訊中以這名已婚議員涉及貪汙、男女關係不單純為由，要求必須支付1000萬元封口費，而K女疑似是發出簡訊者，並在當地從事旅遊業，事發當下K女還與莊警同車。