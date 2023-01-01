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防制彰化139縣道飆風亂象 強力執法死亡車禍驟減

中央社／ 彰化縣1日電

縣道139「飆風」亂象於110年釀7件車禍共7人死亡，警方分析肇因包括超速、危險駕車等，因此去年不分平假日加強取締超速、改裝車，結果去年僅1人行經此路段車禍死亡，驟減6人。

連接彰化縣、南投縣的縣道139線是中部知名景觀山路，吸引汽機車族前來「享受速度感」，但因彎道多，車輛超速或過彎失控常釀傷亡車禍，彰化警方去年加強取締超速等交通違規，讓這條路事故死亡人數從民國110年7人降為111年1人，1年來減少6人。

彰化縣警察局彰化分局今天發布新聞稿表示，縣道139線於110年發生7件共7人死亡車禍，分析肇事原因包含超速、跨越雙黃線、過彎壓車等危險駕車行為，造成失控摔車、自撞路樹或護欄，甚至衝到對向撞車。

彰化分局指出，因此去年不分平、假日規劃警力針對超速、改裝車輛加強攔查，並結合彰化縣環保局、彰化監理站聯合稽查，統計去年1月1日至12月30日取締青少年無照駕駛430件、變更改裝車體違規243件、危險駕駛8件、攔查超速行駛6443件，執法件數較往年增加。

警方表示，去年僅發生27歲越南籍武姓男移工騎重機自撞死亡車禍，相較110年發生7件死亡事故，防制顯有成效，但取締處罰不是目的，希望導正駕駛人不當行為、遵守道路速限，年節將近，配合警政署加強重要節日安全維護工作，防制交通事故也是重點。

車禍

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