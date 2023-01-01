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嘉市新年第1撞 中興路KTV前方兩車擦撞 波及路邊5車

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市今凌晨12點半許，兩輛轎車在中興路靠近大華路口發生擦撞，還波及停放路邊的轎車等5車，現場碎片散落一地，所幸其中1名莊姓駕駛雖沒明顯外傷，不過疑過度驚嚇，肢體無力、無法思考，消防人員仍將他送醫治療；雙方駕駛都未酒駕，警方將再釐清事發經過及肇責。

警方調查，蕭姓男子、翁姓男子分別駕駛轎車，今凌晨12點28分許，沿中興路往北，接近大華路口、1間KTV門口，發生擦撞，兩車失控衝向路邊，撞到路邊的兩車及其他機車，兩車的車頭毀損嚴重，也釀路邊的計程車的車頭毀損、還有車輛的車身被擦出痕跡。

嘉市消防局約1點6分接獲通報，趕抵現場，發現莊姓男駕駛全身雖無傷勢，但因生死瞬間驚魂未定，呈現無法思考，且肢體無力，救護人員立即評估後，經確認神經學無明顯異常，攙扶至救護車上後送往衛福部嘉義醫院診治，相關肇事原因由警方調查處理中。

兩輛轎車今凌晨在嘉義市中興路靠近大華路口發生擦撞，波及路邊車輛。記者林伯驊／翻攝
兩輛轎車今凌晨在嘉義市中興路靠近大華路口發生擦撞，波及路邊車輛。記者林伯驊／翻攝
兩輛轎車今凌晨在嘉義市中興路靠近大華路口發生擦撞，莊姓駕駛無外傷，但驚魂未定。記者林伯驊／翻攝
兩輛轎車今凌晨在嘉義市中興路靠近大華路口發生擦撞，莊姓駕駛無外傷，但驚魂未定。記者林伯驊／翻攝
兩輛轎車今凌晨在嘉義市中興路靠近大華路口發生擦撞，波及路邊車輛。記者林伯驊／翻攝
兩輛轎車今凌晨在嘉義市中興路靠近大華路口發生擦撞，波及路邊車輛。記者林伯驊／翻攝

嘉義 計程車 救護車

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