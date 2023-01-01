跨年網購高危險煙火準備施放 新北消防及時查獲重罰

跨年夜除了大型活動高空煙火秀，也有不少民眾自行施放慶祝，新北市消防局接獲民眾檢舉，昨晚9時許在八里地區查獲40歲翁姓男子與友人，攜帶大量爆竹與專業高空煙火，準備在廖添丁廟停車場燃放，但位址屬於煙火禁放區，該批爆竹煙火也沒有合格標識且未事先申請，將依法開罰。

現場查獲專業煙火及一般爆竹煙火總重量48.84公斤，其中高危險性專業煙火包括4吋煙火彈、火盆花8盒，共計284發，翁男自稱在網路平台購買，不知道已違反爆竹煙火管理條例，消防人員立即將現場爆竹煙火及持有人一併帶回消防隊清點。

經查違反爆竹煙火管理條例第16條第1項「應於施放5日前向主管機關申請許可文件」可罰3至15萬元、違反第3項「臨時儲存場所及施放地點應向主管機關申請備查」可罰30至150萬、違反第22條「專業爆竹煙火施放場所，負責人應投保公共意外責任險」可罰6至30萬元。

消防局指出，爆竹煙火依種類可分一般爆竹及專業爆竹煙火（需附加認可標示），一般爆竹雖不需核准，仍必須依外盒說明使用，專業爆竹煙火屬高危險物品，需持有專業證照才能施放。