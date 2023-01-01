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跨年網購高危險煙火準備施放 新北消防及時查獲重罰

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

跨年夜除了大型活動高空煙火秀，也有不少民眾自行施放慶祝，新北市消防局接獲民眾檢舉，昨晚9時許在八里地區查獲40歲翁姓男子與友人，攜帶大量爆竹與專業高空煙火，準備在廖添丁廟停車場燃放，但位址屬於煙火禁放區，該批爆竹煙火也沒有合格標識且未事先申請，將依法開罰。

現場查獲專業煙火及一般爆竹煙火總重量48.84公斤，其中高危險性專業煙火包括4吋煙火彈、火盆花8盒，共計284發，翁男自稱在網路平台購買，不知道已違反爆竹煙火管理條例，消防人員立即將現場爆竹煙火及持有人一併帶回消防隊清點。

經查違反爆竹煙火管理條例第16條第1項「應於施放5日前向主管機關申請許可文件」可罰3至15萬元、違反第3項「臨時儲存場所及施放地點應向主管機關申請備查」可罰30至150萬、違反第22條「專業爆竹煙火施放場所，負責人應投保公共意外責任險」可罰6至30萬元。

消防局指出，爆竹煙火依種類可分一般爆竹及專業爆竹煙火（需附加認可標示），一般爆竹雖不需核准，仍必須依外盒說明使用，專業爆竹煙火屬高危險物品，需持有專業證照才能施放。

消防局第三大隊長黃弟勝提醒民眾，切勿在網路上購買來路不明爆竹煙火，以免觸法受罰、危害自身與他人安全。

新北市消防局昨晚在八里地區查獲民眾攜帶大量爆竹與專業高空煙火，準備在廖添丁廟停車場燃放，但位址屬於煙火禁放區，該批爆竹煙火也沒有合格標識且未事先申請，將依法開罰。圖／消防局提供
新北市消防局昨晚在八里地區查獲民眾攜帶大量爆竹與專業高空煙火，準備在廖添丁廟停車場燃放，但位址屬於煙火禁放區，該批爆竹煙火也沒有合格標識且未事先申請，將依法開罰。圖／消防局提供
新北市消防局昨晚在八里地區查獲民眾攜帶大量爆竹與專業高空煙火，準備在廖添丁廟停車場燃放，但位址屬於煙火禁放區，該批爆竹煙火也沒有合格標識且未事先申請，將依法開罰。圖／消防局提供
新北市消防局昨晚在八里地區查獲民眾攜帶大量爆竹與專業高空煙火，準備在廖添丁廟停車場燃放，但位址屬於煙火禁放區，該批爆竹煙火也沒有合格標識且未事先申請，將依法開罰。圖／消防局提供

煙火秀 八里

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