快訊

尾牙摸彩抽到老闆…員工起鬨「捐出來」 下一秒讓眾人超傻眼

獨／菲律賓航管雷達故障 台灣南向9航班返航或轉降 星宇也受害

日本新年料理家鄉味：一碗「北海道式雜煮」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／板橋KTV「紅龍柱」5人大亂鬥 2023第一天全進警局

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

今天是2023第一天，新北市陳姓男子凌晨在板橋星聚點KTV要訂包廂時，不滿遭到對方嗆「看三小」，怒氣狂升，直接拿起紅龍柱朝對方猛砸，過程都被現場民眾錄下，上傳網路。警方火速趕抵，將鬧事5人依現行犯壓制逮捕，詢後送辦。

警方今天凌晨2點多獲報，指板橋區中山路一段星聚點KTV有糾紛，趕抵現場壓制逮捕鬧事5人。鬥毆者身上輕微擦挫傷，並無大礙。

警方調查，陳男（22歲）在櫃台要訂包廂消費時，被剛結束歡唱，醉醺醺的周姓男子（31歲）怒嗆「看三小」，頓時雙方你來我往，發生激烈口角。

陳男急怒之下，竟直接拿起KTV櫃檯的紅龍柱，朝周男猛砸。周男友人林男（30歲）見狀上前阻擋，陳男友人胡男（19歲）、高男（20歲）也加入戰局，頓時成為3打2衝突。

現場民眾看到5人打成一團，高呼不要再打，但沒法停止衝突，星聚點員工則立刻報警。警方火速趕抵制止5人，所幸沒波及無辜民眾。警詢後依妨害秩序、傷害等罪嫌移送法辦，至於KTV所涉財損部分，後續將向5人索討賠償。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北警方今天凌晨將板橋星聚點KTVKTV鬧事的5人依法逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
新北警方今天凌晨將板橋星聚點KTVKTV鬧事的5人依法逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
陳姓男子今天清晨在板橋KTV持紅龍柱猛砸對方，過程被現場民眾錄下，打上「新年第一毆」等字上傳網路。圖／翻攝自「社會事」
陳姓男子今天清晨在板橋KTV持紅龍柱猛砸對方，過程被現場民眾錄下，打上「新年第一毆」等字上傳網路。圖／翻攝自「社會事」
陳姓男子今天清晨在板橋KTV持紅龍柱猛砸對方，過程被現場民眾錄下，打上「新年第一毆」等字上傳網路。圖／翻攝自「社會事」
陳姓男子今天清晨在板橋KTV持紅龍柱猛砸對方，過程被現場民眾錄下，打上「新年第一毆」等字上傳網路。圖／翻攝自「社會事」

KTV 鬥毆

延伸閱讀

畫家梁丹丰新北板橋藝文中心特展 百件珍藏首展出

邀女網友摩鐵K歌飲酒歡唱 趁她泥醉硬上

專屬KTV房 家族歡樂必備

他到電話亭KTV陶醉高歌「畫面被播送」 網友笑瘋：社死現場

相關新聞

台中大甲男子隨機攻擊女子 影像上網提醒大家注意

台中市大甲區出現一名男子隨機攻擊人事件，一名女子昨天回到家門口，被對方徒手打後腦，送醫檢查有輕微腦震盪，警方已鎖定對象追...

苗栗縣道140線男開車失控 連撞2車其中1輛進了田

苗栗縣道140線在國道3號苑裡交流道附近，今天凌晨發生1輛小轎車接連撞及路旁電桿及2輛停車，其中1輛側翻在農田，現場一片...

影／好貴！花6千元看101跨年煙火 警方重罰國道違停

有鑑於歷年台北101施放跨年煙火，都有許多車輛違停於國道一號汐五高架道路肩觀看，國道警方昨晚動員實施路肩管制，結果竟然有...

影／板橋KTV「紅龍柱」5人大亂鬥 2023第一天全進警局

今天是2023第一天，新北市陳姓男子凌晨在板橋星聚點KTV要訂包廂時，不滿遭到對方嗆「看三小」，怒氣狂升，直接拿起紅龍柱...

韓籍女大學生投宿飯店皮夾遭竊 竟是房務員監守自盜

韓國籍來台遊學20歲黃姓女大學生，投宿台南市中西區某飯店，昨晚9點多發現放在房間內皮夾遭竊，損失皮夾內3萬元。警方調閱房...

高雄易肇事路口加強取締 商家掛牌控警：給不給人做生意？

高雄市三民區明誠路和本館路口，由於為Ｔ字型路口，紅燈右轉違規多，大小車禍不斷，名列三民二警分局轄區「十大易肇事路口」，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。