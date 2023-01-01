影／板橋KTV「紅龍柱」5人大亂鬥 2023第一天全進警局

今天是2023第一天，新北市陳姓男子凌晨在板橋星聚點KTV要訂包廂時，不滿遭到對方嗆「看三小」，怒氣狂升，直接拿起紅龍柱朝對方猛砸，過程都被現場民眾錄下，上傳網路。警方火速趕抵，將鬧事5人依現行犯壓制逮捕，詢後送辦。

警方今天凌晨2點多獲報，指板橋區中山路一段星聚點KTV有糾紛，趕抵現場壓制逮捕鬧事5人。鬥毆者身上輕微擦挫傷，並無大礙。

警方調查，陳男（22歲）在櫃台要訂包廂消費時，被剛結束歡唱，醉醺醺的周姓男子（31歲）怒嗆「看三小」，頓時雙方你來我往，發生激烈口角。

陳男急怒之下，竟直接拿起KTV櫃檯的紅龍柱，朝周男猛砸。周男友人林男（30歲）見狀上前阻擋，陳男友人胡男（19歲）、高男（20歲）也加入戰局，頓時成為3打2衝突。

現場民眾看到5人打成一團，高呼不要再打，但沒法停止衝突，星聚點員工則立刻報警。警方火速趕抵制止5人，所幸沒波及無辜民眾。警詢後依妨害秩序、傷害等罪嫌移送法辦，至於KTV所涉財損部分，後續將向5人索討賠償。