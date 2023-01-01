韓籍女大學生投宿飯店皮夾遭竊 竟是房務員監守自盜

韓國籍來台遊學20歲黃姓女大學生，投宿台南市中西區某飯店，昨晚9點多發現放在房間內皮夾遭竊，損失皮夾內3萬元。警方調閱房間通道監視器，2小時過濾查出飯店24歲吳姓男房務人員涉案。吳坦承行竊並交付贓款，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

黃姓韓籍交流學生，去年12月26日參加學術交流至台灣遊學，預計停留至1月17日，並由學校安排住宿於中西區某飯店，昨天與同學至台南各處遊玩，夜間9點到跨年演場會感受音樂熱情返回飯店時，卻發現放於房間內皮夾不翼而飛。

黃因皮夾內有現金、護照影本及信用卡等重要物品，急忙報案尋求警察協助，在中正派出所員警積極偵辦下，調閱房間通道監視器，從影像中看到吳姓房務人員打掃離開房間時，右側褲袋有樣鼓起之物，研判將皮夾藏放於褲袋內行竊得逞。

吳嫌到案後對員警提示具體事證無從辯解，乖乖拿出行竊所得3萬元現金交還被害人，但皮夾已遭其丟棄無法尋回。