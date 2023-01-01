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高雄易肇事路口加強取締 商家掛牌控警：給不給人做生意？

聯合報／ 記者徐白櫻石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區明誠路和本館路口，由於為Ｔ字型路口，紅燈右轉違規多，大小車禍不斷，名列三民二警分局轄區「十大易肇事路口」，警方加強取締。但有店家認為警方取締影響生意，在店門口掛出「警察先生可以不要一天到晚在店前抓違規嗎，還給不給人做生意」，警方則指，會視肇事狀況調整取締勤務。

高雄市三民區明誠路一家專賣德國生活用品店的商家，日前在店前張掛「擾民！警察先生可以不要一天到晚在店前抓違規嗎，還給不給人做生意」，「別拿不良的交通設計，來填飽你的荷包」等字眼的布條，抗議警方頻站在店前取締違規，影響生意。

該家商店業者表示，因客人常看見警察取締，不想進店消費，生意不佳，才以此方式消極抗議。

轄區三民二警分局表示，該路段為T字型路口，違規騎士經常性闖紅燈，且不依兩段式規定左轉，被列為轄區10大易肇事路段。

對於店家反映取締過於頻繁影響生意一事，警方表示，未來會視當地交通肇事狀況，通盤檢討調整取締勤務的時間及作為。

高市三民區明誠路和本館路口易肇事，警方重點取締，附近商家不滿，在店前張掛「警察先生可以不要一天到晚在店前抓違規嗎」的布條。記者徐白櫻／攝影
高市三民區明誠路和本館路口易肇事，警方重點取締，附近商家不滿，在店前張掛「警察先生可以不要一天到晚在店前抓違規嗎」的布條。記者徐白櫻／攝影
高雄市三民區明誠路一家專賣生活用品店的商家，在店前張掛「警察先生可以不要一天到晚在店前抓違規嗎」的布條，抗議警方頻繁取締，影響生意。記者徐白櫻／攝影
高雄市三民區明誠路一家專賣生活用品店的商家，在店前張掛「警察先生可以不要一天到晚在店前抓違規嗎」的布條，抗議警方頻繁取締，影響生意。記者徐白櫻／攝影

警察 高雄市 車禍

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