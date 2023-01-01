聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄易肇事路口加強取締 商家掛牌控警：給不給人做生意？
高雄市三民區明誠路和本館路口，由於為Ｔ字型路口，紅燈右轉違規多，大小車禍不斷，名列三民二警分局轄區「十大易肇事路口」，警方加強取締。但有店家認為警方取締影響生意，在店門口掛出「警察先生可以不要一天到晚在店前抓違規嗎，還給不給人做生意」，警方則指，會視肇事狀況調整取締勤務。
高雄市三民區明誠路一家專賣德國生活用品店的商家，日前在店前張掛「擾民！警察先生可以不要一天到晚在店前抓違規嗎，還給不給人做生意」，「別拿不良的交通設計，來填飽你的荷包」等字眼的布條，抗議警方頻站在店前取締違規，影響生意。
該家商店業者表示，因客人常看見警察取締，不想進店消費，生意不佳，才以此方式消極抗議。
轄區三民二警分局表示，該路段為T字型路口，違規騎士經常性闖紅燈，且不依兩段式規定左轉，被列為轄區10大易肇事路段。
對於店家反映取締過於頻繁影響生意一事，警方表示，未來會視當地交通肇事狀況，通盤檢討調整取締勤務的時間及作為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言