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影／好貴！花6千元看101跨年煙火 警方重罰國道違停
有鑑於歷年台北101施放跨年煙火，都有許多車輛違停於國道一號汐五高架道路肩觀看，國道警方昨晚動員實施路肩管制，結果竟然有車直接停在車道上觀看，造成後方回堵。警方將重罰帶頭違規的第一輛車，最高罰6千元，其餘違規車輛依蒐證錄影也要罰。
據了解，因為南向車道看不清楚，往年違停觀看煙火的車輛集中於北向，國道警方今年動員36車、59人在北向路肩布設交通錐及橫桿，協勤高公局工務段人員實施交通管制，孰料違規車潮竟然出現在南下路段造成塞車，警方立刻調派巡邏車前往驅趕、錄影蒐證。
至於在北向車道，警方在21.5公里處發現1輛轎車直接停在車道上，造成後方回堵，巡邏車隨即前往疏導，由於現場不易攔停開單，警方事後已依道路交通管理處罰條例第33條第1項第8款，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制道路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則者，處3千元以上6千元以下罰鍰。
警方表示，第一輛帶頭違規的車，已率先開出罰單以示警惕，後續將檢視蒐證錄影畫面，無論南向、北向，只要認定違規屬實，一律開單告發。
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