台南跨年倒數18萬人參加 南警撿到手機4支

2023台南好YOUNG跨年晚會，今天凌晨伴隨著煙火劃破夜空，順利在台南市政府永華市政中心西側廣場落幕，據估計，今年參加跨年晚會的民眾高達18萬人，現場萬人空巷，將市府西側的廣場擠得水洩不通，台南市警察局和市警四分局動員大批警力維持交通秩序，圓滿落幕。

這次活動南市警局共計動用7個警分局支援勤務，派遣警力114名，義交28名，封閉東南榕大道、西南榕大道、南島路(建平路至中華西路)、建平路(府前路至永華路)等4個路口，並在活動會場東側設立機動派出所，現場協助民眾拾獲手機4支、協尋走失家人3名、機車鑰匙代為保管1件等，讓今年的跨年晚會平安順利。

台南市跨年晚會，除現場歌手演唱外，在會場南邊的西拉雅廣場更有跨年倒數的煙火施放，為避免民眾遭煙火落焰波及，台南市警四分局更派駐警力10多人，在落焰區內實施人員管制，讓民眾能夠安心的欣賞跨年煙火。

台南市警局長方仰寧表示，非常感謝支援跨年勤務的員警，因為有各位的付出，才能讓2023年的跨年勤務順利圓滿完成。