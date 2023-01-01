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台南跨年倒數18萬人參加 南警撿到手機4支

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

2023台南好YOUNG跨年晚會，今天凌晨伴隨著煙火劃破夜空，順利在台南市政府永華市政中心西側廣場落幕，據估計，今年參加跨年晚會的民眾高達18萬人，現場萬人空巷，將市府西側的廣場擠得水洩不通，台南市警察局和市警四分局動員大批警力維持交通秩序，圓滿落幕。

這次活動南市警局共計動用7個警分局支援勤務，派遣警力114名，義交28名，封閉東南榕大道、西南榕大道、南島路(建平路至中華西路)、建平路(府前路至永華路)等4個路口，並在活動會場東側設立機動派出所，現場協助民眾拾獲手機4支、協尋走失家人3名、機車鑰匙代為保管1件等，讓今年的跨年晚會平安順利。

台南市跨年晚會，除現場歌手演唱外，在會場南邊的西拉雅廣場更有跨年倒數的煙火施放，為避免民眾遭煙火落焰波及，台南市警四分局更派駐警力10多人，在落焰區內實施人員管制，讓民眾能夠安心的欣賞跨年煙火。

台南市警局長方仰寧表示，非常感謝支援跨年勤務的員警，因為有各位的付出，才能讓2023年的跨年勤務順利圓滿完成。

此外，警政署通令全國警政單位執行「112年加強重要節日安全維護工作」自1月1日起至1月30日，為期30天。台南市警五分局警員除在火車站、台南轉運站等交通轉運站及重要聯外道路台17甲線中華北路沿線規劃交通疏導崗外，針對好市多商場、花園夜市營業時段及轄內廟會活動，在各地點人潮湧現時，即時派員加強疏導。

2023台南好YOUNG跨年晚會，警員冒著寒風維持會場秩序。記者黃宣翰／翻攝
2023台南好YOUNG跨年晚會，警員冒著寒風維持會場秩序。記者黃宣翰／翻攝
今天起加強重要節日安全維護工作，台南市警五分局警員在重要路口加強交整。記者黃宣翰／翻攝
今天起加強重要節日安全維護工作，台南市警五分局警員在重要路口加強交整。記者黃宣翰／翻攝

跨年晚會 台南 警察

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